Oldefar er med når Stavanger får ny musikk

Jo, han elsker Trondheim etter 36 år i byen. Men det er noe helt spesielt med Stavanger, byen som formet ham, byen han alltid søker tilbake til for inspirasjon. Og oldefar er med.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ståle Kleiberg (64) er tilbake i hjembyen. Ikke for godt, selv om han har kjøpt leilighet i Sverdrups gate. Han vokste opp like bak, på Kampen der han gikk på skole og syklet ned til gassverktomta med kompisene og skrapte av tjære som han brukte som tyggegummierstatning. Nå bor han oppå tomta – med utsikt til Vågen, Valbergtårnet og Konserthuset.

Konserthuset er kanskje viktigst i denne omgang, for det er Stavanger Symfoniorkester som henter ham tilbake til byen som formet ham. Han er den første av seks komponister som har fått i oppdrag å skrive ny musikk til byen som feirer 900-årsjubileum i 2025. Orkesterverket hørte han selv for aller første gang på prøvene mandag, hver eneste tone han har skrevet for hvert eneste instrument. Torsdag får publikum høre «Byen og menneskene», som verket heter.