Stavangerforlag står bak bokhaustens største suksess

Anders Aasen Berget er ein av dei to gründerane bak Frisk forlag. Saman med Hanne Tobiassen utgjer han hovudkontoret i Stavanger for landets nye forlagskomet.

LITTERATUR: Ingen bøker sel meir i Norge for tida enn Trond-Viggo Torgersens «Kroppen for voksne». Bak suksessen står eit forlag starta av to fysioterapeutar – med hovudkontor i Stavanger.

