Stella anbefaler: Orions Belte & Chris Holm - Maybe

Bassisten i Orions Belte har gitt ut solo-ish-album. På «Maybe» får han hjelp fra Sondre Lerche. Sammen har de laget en låt for deilige morgninger. Lydbildet er lekent og har noen overraskende twists and turns, men holder seg alltid på den lavmælte siden. Her er vi i indiepop-kategorien.