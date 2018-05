«I kveld kan du høre musikken fra Twin Peaks i teateret»

– Jeg har spilt på Maijazz flere ganger, men denne gangen fikk jeg muligheten til å gjennomføre et spesialskrevet verk. Tanken om å gjøre det hadde jeg hatt i hodet lenge, og Mølsterprisen var den dytten jeg trengte, sier Schanche.

«Awakening» ble laget sammen med britiske Ray Kane, som stadig sendte Schanche tekster om overgangen mellom drøm og virkelighet, forventning til livet og savnet av det som ikke lenger er.

Med i bandet fikk han Dag Sindre Vagle (vokal og gitar), Nils Økland (fiolin og hardingfele), Arild Hoem (saksofoner), John Lilja (kontrabass), Ståle Birkeland (trommer) og Eva Bjerga Haugen (vokal). Konserten, som er den del av dealen når du får Mølsterprisen, ble spilt, og nå har hele herligheten kommet på plate.

Videre til Twin Peaks

– Jeg er vanligvis den som står og sier «kom igjen, få det gjort» til folk. Nå ble jeg plutselig han som sto og tvilte og vurderte og tenkte «kanskje det skulle ha vært mer sånn og sånn».

Men plate ble det, og den ble sluppet på fredag.

I forlengelsen av «Awakening» fikk Schanche løst ut et annet prosjekt han lenge har hatt fryktelig lyst å gjøre. Han er, for å si det forsiktig, litt opptatt av «Twin Peaks». TV-serien til David Lynch har hatt kultstatus siden den ble vist første gang i 1990. I 2017 kom det nye episoder. Serien har det til felles med Schanches «Awakening»-prosjekt at den leker med drømmer og andre særegne tilstander. Det ene ble til det andre, og Schanche samlet igjen et band, denne gangen for å spille musikk fra «Twin Peaks».

En slags oppfølger

– Tematisk henger de to prosjektene ganske tett sammen, og kanskje hadde jeg ikke gjort «Twin Peaks» uten den Mølsterprisen, sier Schanche.

Bandet heter «The Norwegians» og for kanskje siste gang kan de høres i Rogaland Teater mandag kveld. Da vil det også dukke opp et par skuespillere som vil trekke publikum enda et hakk nærmere The Log Lady, The Man from Another Place eller andre snurrige karakterer fra Twin Peaks-universet.