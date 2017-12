Mari fra Idol junior klar med EP

Trettenåringen fra Bryne har siden sin tredjeplassen i Idol Junior delt scene med Sandra Lyng Haugen på VG sin sommerturné og vært i studio med produsenten til Marcus & Martinus.

I tillegg har hun spilt inn et minialbum med «The Stream»-vinneren, «Thosebricks», eller Tony Alexander Skjevik som han egentlig heter.

God kjemi

De to artistene ble kjent tidligere i år, noe som har resultert i en EP med fire låter, i tillegg til at Mari ble invitert på konserter med «The Stream»-vinneren i sommer som gjesteartist.

– Han hadde ikke hørt så mye av meg før, men etter kort tid fant vi tonen og fikk en veldig god kjemi, sier Mari til Aftenbladet.

Det begynte med en avtale om en kort prøve i studio for å høre hva Mari kunne bidra med. At det skulle bli mer enn det var ikke i planene.

– Det har vært ekstremt gøy og lærerikt, og han inviterte meg med på noen av konsertene hans i sommer. Det kommer jeg aldri til å glemme, sier hun.

Vanskelig å prioritere

Å kombinere livet som artist og livet til en tretten år gammel jente på ungdomsskolen er ikke alltid lett.

– Du har jo lyst til å ha et sosialt liv også, så jeg må ofre mye for å oppnå drømmen om å kunne leve som artist, sier Mari.

– Hva gjør du når du ikke holder på med musikk?

– Jeg driver også med dans og drama, og utenom det så sover jeg, sier Mari og ler.

Hun har også en stolt mor som kan fortelle om vanskelige avgjørelser og gleden av å se Mari gjøre det hun elsker.

– Skolen må jo prioriteres, men vi vil heller ikke at det skal stå i veien for drømmene hennes, så det går ofte på bekostning av tid med venner. Det er utrolig gøy å se barna dine gjøre noe de brenner for og se gleden i øynene deres, sier Silje Bølla.