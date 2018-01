Disse seriene har premiere i februar

Nye serier:

«The Disappearance», 1. februar.

10 år gamle Anthony Sullivan (Michael Riendeau) forsvinner på sin bursdag. Serien følger familien hans fra og med kvelden før forsvinningen og gjennom etterforskningen som følger. Den sønderknuste familien samles for å forsøke å løse mysteriet rundt Anthonys forsvinning, noe som fører til at lenge skjulte hemmeligheter kommer til overflaten. De samme hemmelighetene som står i fare for å ødelegge familien, kan også bidra til en oppklaring i saken og bringe familien tettere sammen.

Fakta: «The Disappearance» Premiere: 1. februar. Sesonger: 1. Episoder: 6. Varighet: Usikkert. Sjanger: Drama. kan sees på: HBO Nordic.

«Damnation», 1. februar.

En fremmed mann utgir seg for å være prest for å samle folk på landet i USA. Målet hans er å demonstrere mot industrialisering. Dette skaper konflikter blant bønder og byfolk. Handlingen finner sted på 1930-tallet.

Fakta: «Damnation», sesong 1. Premiere: 1. februar. Sesonger: 1. Episoder: 10. Varighet: 41–54 minutter. Sjanger: historisk drama. kan sees på: Netflix.

«A.P. Bio», 2. februar.

Den tidligere Harvard-forskeren Jack Griffin (Glenn Howerton) mister drømmejobben, og flytter til byen Toledo i Ohio for å jobbe som biologilærer på Withlock High School. Han har de flinkeste elevene i sin klasse, noe han utnytter for å hevne seg på de som har krenket hans stolthet i fortiden.

Samtidig sliter rektor Durbin (Patton Oswalt) med å opprettholde kontrollen på skolen.

Fakta: «A.P. Bio» Premiere: 2. februar. Sesonger: 1. Episoder: 4 episoder slippes i perioden 02. februar-1. mars. Varighet: 30 min. Sjanger: komedie. kan sees på: Hbo Nordic.

«Altered Carbon», 2. februar.

«Altered Carbon» finner sted i fremtiden, hvor menneskets sinn kan digitaliseres. Sinnet kan da lagres på en «hjernebank» og overføres til en ny kropp, kalt «sleeves», hvis mennesket dør.

Serien følger Envoy-soldaten Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman), som gjenopplives flere århundre etter sin død, for å etterforske et mordforsøk på verden rikeste mann. Etterhvert som etterforskningen utvikler seg blir det klart for Kovacs at hans fortid ikke er like glemt som han først antok.

Fakta: «Altered Carbon». Premiere: 2. februar. Sesonger: 1. Episoder: 2 episoder slippes. Varighet: usikkert. Sjanger: drama, science fiction.. kan sees på: Netflix.

«Queer Eye», 7. februar.

Samme konseptet - nye folk. Fra 2003–2007 ga fem homofile menn tips om mote, hår, interiør, mat, drikke og trender til heterofile menn. 11 år siden siste sesong kommer serien nå tilbake. Denne gangen med Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski og Jonathan Van Ness. Sammen skal de gjøre Amerika fabelaktiv igjen - en makeover av gangen.

Fakta: «Queer Eye» Premiere: 7. februar. Sesonger: 1. Episoder: ukjent. Varighet:.ukjent. Sjanger: Reality. kan sees på: Netflix.

«Here And Now», 12. februar.

«Here And Now» handler om livet til en moderne amerikansk familie i byen Portland, Oregon.

I dramaserien følger vi fire multietniske voksne søsken. Tre av dem er adoptert og en er det biologiske barnet til foreldrene Audrey (Holly Hunter) og Greg (Tim Robbins). Det blir konflikt innad i familien da en av søsknene begynner å se livet på en annen måte.

Fakta: «Here And Now» Premiere: 12. februar. Sesonger: 1. Episoder: 7. Varighet: ukjent. Sjanger: Drama. kan sees på: HBO Nordic.

«Everything Sucks», 16. februar.

«Everything Sucks» handler om ungdomskulturen på 1990-tallet. Som tapere på skolen slår den audiovisuelle klubben og dramaklubben seg sammen for å lage en film som skal gjøre tiden på High School mindre uutholdelig.

Fakta: «Everything Sucks» Premiere: 16. februar. Sesonger: 1. Episoder: 10. Varighet: ca. 30 minutter. Sjanger: komedie. kan sees på: Netflix.

«Seven Seconds», 23. februar.

Spenningen er høy mellom afroamerikanske borgere og politiet i Jersey City når en afroamerikansk gutt blir kritisk skadet av en politimann.

Det som utfolder seg er en historie som belyser store feil i rettssystemet, og menneskene bak de store overskriftene man leser i nyhetene.

Fakta: «Seven Seconds» Premiere: 23. februar. Sesonger: 1. Episoder: 10. Varighet: ca. 60 minutter. Sjanger: Krim, drama. Kan sees på: Netflix.

Nye sesonger:

«Vampire Diaries», 1. februar.

I syvende sesong av det overnaturlige dramaet må vampyrbrødrene Stefan (Paul Wesley) og Damon Salvatore (Ian Somerhalder) tilpasse seg et liv uten Elena Gilbert (Nina Dobrev).

Fakta: «Vampire Diaries», sesong 7. Premiere: 1. februar. Sesonger: 8. Episoder: 22. Varighet: 43 minutter. Sjanger: Drama, fantasy, horror. Kan sees på: HBO Nordic.

«Homeland», 12. februar.

Spionthrilleren om Carrie Matheson (Claire Danes) er tilbake i februar. Det blir nok å gjøre for Carrie Matheson, som avslører at den nye presidenten ikke helt var den hun trodde.

Serien handler om den bipolare CIA etterforskeren Carrie Mathison. Med hjelp fra mentoren sin Saul Berenson (Mandy Patinkin), risikerer hun alt, også sin sinnstilstand, for å komme til bunns i en sak.

Fakta: «Homeland» Premiere: 12. februar. Sesonger: 7. Episoder: 11. Varighet: ca. 50 minutter. Sjanger: action, spenning, thriller. kan sees på: TV2 Sumo.

«Halt and Catch Fire», 13. februar.

I den siste sesongen av «Halt and Catch Fire», er kappløpet om å utvikle ny teknologi som er i stand til å søke på internett i full gang. Donna Emerson (Kerry Bishé) begynner på et dristig eventyr som setter henne på kolliskjonskurs med sin tidligere mann Gordon Clark (Scoot McNairy) og hans samarbeidspartnere.

I mellomtiden skjuler Bosworth (Toby Huss) en pinlig hemmelighet som ødelegger hans forhold til Diane (Annabeth Gish). Cameron Howe (Mackenzie Davis) opplever motgang på hjemmebane såvel som i arbeidslivet, uvitende om at utfordringene vil bringe henne tilbake i livet til sine tidligere partnere.

Fakta: «Halt and Catch Fire» Premiere: 13. februar. Sesonger: 4. Episoder: 10. Varighet: ca. 60 minutter. Sjanger: Drama. kan sees på: HBO Nordic.

«The Frankenstein Chronicle», 20. februar.

John Marlott (Sean Bean) etterforsker en serie av forbrytelser i 1900-tallets London, som kan ha blitt begått av en forsker som vil bringe de døde tilbake til live.

Fakta: «The Frankenstein Chronicle» Premiere: 20. februar. Sesonger: 1 og 2. Episoder: 6 i hver sesong. Varighet: 60 minutter. Sjanger: Krim, historisk periode drama. Kan sees på: Netflix.

«Last Week Tonight With John Oliver», 20.februar.

John Oliver fortsetter å sette sitt satiriske blikk på siste ukes nyheter, politikk og aktuelle hendelser.

Fakta: «Last Week Tonight With John Oliver» Premiere: 20. februar. Sesonger: 5. Episoder: 30. Varighet: 30 minutter. Sjanger: Komedie, nyheter, talk-show. Kan sees på: HBO Nordic.

«Marseille», 23. februar.

Ordføreren i Marseille forbereder seg på å overgi tøylene sine til sin arvtager når det bryter ute en voldsom og uventet strid for kontroll over byen.

Fakta: «Marseille» Premiere: 23. februar. Sesonger: 2. Episoder: 8. Varighet: 41 minutter. Sjanger: Drama. Kan sees på: Netflix.

«Ash Vs. Evil Dead», 26. februar.

I «Ash Vs. Evil Dead» møter vi Ash (Bruce Campbell) som de siste 30 årene har gjort alt for å unngå ansvar, modenhet og terroren fra «the Evil Dead». Når en dødelig pest truer med å ødelegge hele menneskeligheten, blir Ash det eneste håpet menneskeligheten har.