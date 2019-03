Frysninger i 53 minutter

1 2 3 4 5 6

The Cinematic Orchestra: «To believe» (Domino/Ninja Tune)

Du burde sette av god tid når du skal høre gjennom The Cinematic Orchestras nye plate. «To believe» er designet for å høres fra start til slutt, og det fortjener det.

Det er hele 12 år siden britene Jason Swinscoe og Dom Smith sist ga ut plate. På «To believe» utforsker de hva det vil si å tro. Orkesteret beveger seg i flere sjangerlandskap, men er hovedsaklig det du vil kalle for jazztronica, eller nujazz for de sofistikerte.

På «A caged bird/Imitations of life» er Roots Manuva gjest:

Why would you hide from yourself

Belief is here to f‌ind you

Fem av platens sju spor har gjestevokalister som gjør en fantastisk jobb. Men orkesteret har også laget noen vakre instrumentelle spor, som uten å si noe får en til å føle.

Ved hjelp av gjestevokalister, tankevekkende tekster, intense trommer og lange mektige instrumentale strekk, har de lagd en plate som gir deg frysninger fra start til slutt.

Beste spor: «To believe», «Lessons», «Wait for now/Leave the world», «A caged bird/Imitation of life».