Overskridende orgelklang fra Nils Henrik Asheim

Vox Humana – den menneskelige stemmen – har hatt varierende klangidealer i ulike kulturer og epoker. Ifølge pressemeldingen fra plateselskapet Kirkelig Kulturverksted bryter multivokalisten Ruth Wilhelmine Meyer radikalt og bevisst med forestillingen om at kun ett klangideal skal dominere samme konsert eller innspilling. Derfor viser hun på denne innspillingen stemmens mange muligheter, fra folkemusikkens idealer, via visesang og klassisk sang, til strupesang og vokale uttrykksformer som kan likne fuglesang eller støy fra maskiner.

Orgel fra 1719

Samtidig utnytter Nils Henrik Asheim klangverdenen til det mest mangfoldige av alle instrumenter: orgelet. På et godt bevart polsk orgel fra 1719 finner han gjennom sin improvisasjonsbaserte spillestil fram til møtepunkter med Ruth Wilhelmine Meyers brede utrykkspekter.

Komponisten og organisten Asheim er kjent for sin spillestil, der møtet med det enkelte orgel blir avgjørende for det musikalske resultatet. Til denne innspillingen har Asheim valgt det 300 år gamle Hildebrandt-orgelet i Pasłęk, øst for Gdansk, på grunn av dets unike fargerikdom og dets stofflige, taktile klang.

Mangfoldige salmer

En av stemmene på orgler fra den barokke æraen heter nettopp «Vox humana». Den viser hvordan menneskestemmens klangideal var annerledes for 300 år siden enn i dag: mikrofonens tidsalder.

Både Asheim og Meyer har salmer som en del av sin musikalske bakgrunn. Også salmetradisjonen ønsker de å åpne opp for en mer mangfoldig klangverden.

Albumet er innspilt og produsert av Erik Hillestad.