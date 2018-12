Jan Garbarek til Maijazz 2019

Maijazz arrangeres 6. – 11. mai 2019. Det første artistslippet inneholder et par publikumsfavoritter. Åpningskonserten blir i Stavanger Konserthus mandag 6. mai. Da er det Al Di Meola som spiller. Han er kjent for sitt fyrrige, akustiske gitarspill. Han har vært flere ganger på Maijazz og alltid dratt fulle hus.

Samme kveld, på Spor 5, spiller Espen Eriksen trio og den engelske saksofonisten Andy Sheppard. De ga ut albumet “Perfectly Unhappy” sammen i 2018.

Onsdag 8. mai, i konserthuset, blir det et heftig samspill mellom den norske jazzkometen på saksofon, Marius Neset, sammen med Stavanger Symfoniorkester, dirigert av Geoffrey Patterson.

Gledelig gjensyn

I kampen om å bli «Den nye Jan Garbarek» har Marius Nesets navn stadig blitt trukket fram. Under Maijazz 2019, to dager etter Nesets konsert, kan du selv høre om det stemmer, for da kommer sanneligminhatt selveste Jan Garbarek.

Første gang hans navn stod på festivalplakaten var i 1992. Den konserten fant sted i Stavanger konserthus, Kuppelhallen. De to neste gangene, i 2003 og 2008, spilte han i IMI Forum. Garbarek var også med og markerte Maijazz’ 25-årsjubileum i 2013.

Fredag 10. mai står jazzlegenden og hans Jan Garbarek Group på scenen i Konserthuset. Han har med seg indiske Trilok Gurtu på slagverk og perkusjon, Rainer Brüninghaus på piano og brasilianske Yuri Daniel på bass.

Sakralt og funky

Samme dag som Garbarek spiller, kan du høre et nytt samarbeid i St. Petri når Sigvart Dagsland og Tord Gustavsen møtes. Dette prosjektet tar utgangspunktet i Sigvart Dagslands rikholdige sangkatalog. Dagsland har latt Gustavsen velge fritt blant låtene og gitt ham frihet til å bearbeide materialet.

Fredagen byr også på noe mindre sakrale FIEH, et ungt norsk band som spiller jazz, pop, funk og soul i Folken.

Lørdag 11. mai kommer Angelique Kidjo med sitt siste prosjekt "Remain in the light" til Konserthuset. Dette er Kidjos versjon av Talking Heads album med samme navn. Med heftig afrobeat-horn og slagverk, og nytolkning av tekstene gir Gramm-vinner Angelique Kidjo sin vri på dette klassiske albumet.