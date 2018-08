– Jeg trodde jeg var ferdig

– Jeg var så lei av allslags tull jeg hadde kommet borti. Folk jeg jobbet med, bransjen, alt. Der skar seg med gamle venner og samarbeidspartnere. Jeg var drittlei, pakket tingene mine og reiste til New York. Jeg skulle bort, og jeg skulle ikke skrive en eneste sang. Bare gå på yoga og finne meg selv i alt rotet.

Hanne Sørvaag smiler. Hun gjør gjerne det, også når hun snakker om de gangene livet er fullt av humper og pigger og motvind. En sånn periode har hun vært gjennom, og ruskeværet har blåst henne inn på et nytt spor.

Forsøket på å la jobben ligge var bare delvis vellykka, for i New York, ved et surt piano, begynte sanger å piple ut. Ikke county-låter eller jule-sanger, bare sanger på norsk og ting hun har opplevd. Det er derfor vi møtes utenfor Sirius gate på Tjensvoll. Hun klemmer - hun gjør gjerne det - og setter opp et enormt smil, før vi rekker å beklage det triste været. Det var her hun vokste opp, i nummer 4. En gang dette huset ble lagt ut for salg, ble det nevnt i annonsen at her hadde Hanne Sørvaag bodd. Historien er litt morsom, og litt klein. Men fakta hadde den kreative eiendomsmegleren på plass. Her bodde en familie på fire helt til mor og far fant ut at det var mer fornuftig å bo hver for seg.

Memory

– Det var en hendelse som selvfølgelig preget en fireåring. Mamma flyttet til et annet sted. Plutselig bodde jeg to plasser. Da mor og far fortalte at de ikke kunne gjøre ting sammen lenger, foreslo jeg at de kunne spille Memory. Det var logisk for en fireåring.

Sånt blir det sanger av, gjerne ved et surt piano i en millionby i USA.

Eg sa: «Dokker kan spela Memory»

Og eg fekk et slags smil te svar

Av og te tenke eg på Memory

Det spelet der alle blir par

Fredrik Refvem

Å skrive om foreldrenes skilsmisse satt langt inne, med 5700 kilometer unna Sirius gate på Tjensvoll kom både ordene, melodiene, ideene og motet til å ta rennafart og skrive om det nære og viktige. Om selvtillit:

Ka om det går bra?

At eg e bedre enn eg tror?

To planetar

Vi rusler litt rundt på Tjensvoll. Ser på gamle lekeplasser, på skibakken som virket så lang. 13 grader og regn forfølger oss fra barndomshjem til Grevlingen fritidsklubb. Sørvaag mimrer om skolevei, om venninner og lekeplassen der Tjensvollgjengen gravde seg ned og satt og hadde fest. Hun husker fremdeles hvem som bodde i hvilke hus. Selv bodde hun altså i to hus.

Ein gang hørte me samen

I et eget univers

Som blei te to planetar

Som går på kryss og tvers

Som om me hørte samen

Fredrik Refvem

Det ble nært og personlig denne gangen. Et album, «Som om me hørte samen», på dialekt, om glemte minner, tunge tak og tapt kjærlighet. Mens hun nipper til en kopp kaffi, snakker hun om sitt ambivalente forhold til å dele stort og smått med kreti og pleti. Må man bjuda på fra sitt personlige liv når man lanserer en bok, spiller i en ny film eller gir ut en plate?

– Hmmm... det er et litt vanskelig spørsmål å svare på. Jeg har nok en personlighet som gjør det lett for meg å dele en god del. Nå har jeg skrevet mange sanger om ting jeg selv har opplevd. Da er det ikke så unaturlig at jeg snakker om det. Samtidig er det jo ikke alt jeg vil fortelle.

Fredrik Refvem

Bare meg og mitt

Sørvaag har svart ørten ganger på halvkleine spørsmål om hvordan det står til med kjærligheten. Kanskje ikke så unaturlig, all den tid hun også har skrevet ørten sanger om nettopp dette. Det vanskelige, mener Sørvåg, er å komme gjennom hvis du bare snakker om fag.

– Litt må du gi for at folk skal få tak i hvem du er. I beste fall gjør det at de kan relatere til det du skriver om. Det er det jeg håper på. Det er en hårfin balansegang.

– Kunne du bare stengt den døra helt? Ikke sagt noe om det private, bare snakket om musikk?

– Tja, det finnes jo artister vi ikke vet noe om. De sier ikke noe om noe til noen, som er helt mystiske. Jeg tenker sånn: Denne gangen har jeg skrevet musikk som er veldig personlig og veldig nær. Da er det naturlig å snakke litt rundt det. Tidligere har jeg alltid vært opptatt av resultatet, av produktet. Albumet, konsertene som kommer og alt det der. Denne gangen har jeg oppdaget det jeg har hørt andre snakke om. Gleden av å ikke bry seg, bare skrive de sangene du vil skrive. Ta tak i det som faktisk er viktig for deg. Denne gangen er det ikke country-tema eller juleplate eller noe sånn. Det er bare meg og mitt, mine opplevelser, mine erfaringer og lyden av meg. Det betyr også at jeg gruer meg litt til albumet kommer ut. Jeg har hatt litt noia den siste tiden. «Oi, nå skal faktisk folk høre dette». Det er så svart på kvitt og så sårbare tema. Det er en ny erfaring for meg.