Prins Harry saksøker britiske aviser for avlytting

Buckingham Palace bekrefter overfor flere britiske medier at tronarvingen har saksøkt de to avisene, som han hevder på ulovlig vis har skaffet seg tilgang til talepostkassen hans.

– Vi kan bekrefte at en stevning er levert inn av hertugen av Sussex. Vi har ingen flere kommentarer på det nåværende tidspunkt, heter det i en uttalelse fra News Group Newspapers, som publiserer The Sun og tidligere også den nå nedlagte News of the World.

En kilde hos Daily Mirrors publiseringsselskap Reach sier at selskapet er klar over søksmålet, men at de så langt ikke har fått det oversendt.

Det framgår ikke av søksmålet hvilke opplysninger avisene har fått tilgang til, eller hvordan de eventuelt har benyttet seg av disse.

To søksmål

Prins Harrys ektefelle, hertuginne Meghan, saksøkte for få dager siden Mail on Sunday etter at den britiske avisen trykket et brev hun hadde skrevet til faren.

The Mail on Sunday har tidligere trykket flere saker om hertuginnens far Thomas Markle, som hun har et anstrengt forhold til, og i det håndskrevne brevet ba hun ham om ikke lenger å stille opp for mediene.

Prins Harry gikk i denne anledning hardt ut mot britisk tabloidpresse og deres behandling av Meghan og sa i en kunngjøring at han ikke lenger stilltiende kunne være vitne til hennes lidelse.

– Min kone har blitt en av de siste ofrene for en britisk tabloidpresse som fører kampanjer mot enkeltpersoner uten tanke på konsekvensene, en hensynsløs kampanje som har eskalert det siste året, sa han.

Prinsen trakk en parallell til medienes behandling av moren, avdøde prinsesse Diana, som i årevis var fritt vilt for enkelte aviser.

– Fylt av selvmedlidenhet

The Sun slo torsdag tilbake i en lederartikkel der de omtalte Harry som gretten og fylt av selvmedlidenhet.

– Harrys krig mot pressen har gått av hengslene. Dronningen burde ta en prat med ham før han gjør enda mer skade på de kongelige, skriver avisen.

Beskyldningene om avlytting vekker assosiasjoner til en lignende sak som ligger noen år tilbake. Journalister fra avisen News of the World lyttet i årevis til mobilsamtalene til ofrene i kriminalsaker og kjendiser og bestakk politifolk, avsløringer som i 2011 førte til en stor skandale. Den førte til at avisen til slutt ble lagt ned.