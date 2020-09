Kontrastfylt utgivelse

Paulin Voss fra Drøbak gikk fra Blitzhuset til symfoniorkester.

Publisert: Nå nettopp

Paulin Voss Voss fikk klassisk utdannelse, spilte i en periode i rockeband på Blitzhuset, før hun fikk plass i blant annet Kristiansand Symfoniorkester. Foto: Dagfinn Hobæk

Stella Marie Brevik Journalist

Paulin Voss: «Warrior» (Madebyme)

Nå virker det som om hun prøver å gå fra NRK P1 til P3.

«The River» er en nydelig låt som fremkaller frysninger. Låten, som har vokalharmoni og cello i sentrum, lurer lytteren til å tro at platen kommer til å være preget av nedstrippede viser.

Men «Warrior» er både pop og elektronika. «35000 choices» gjør dette åpenbart, men høres dessverre ut som en Kylie Minogue-låt fra tidlig 2000-tall:

Get down and move your feet

Raise your arms in the air

Dette føles utdatert.

De elektroniske elementene får noen av låtene til å føles i overkant polert. Voss er klart best organisk og akustisk.

Heldigvis blir utgivelsen mer og mer jordnær: «King» er en gyllen middelvei mellom det gamle og det nye. På «Warrior» trer man inn i en verden som kan minne om Fever Ray, og Voss kler mystikken det bringer med seg.

På slutten får vi en åtte minutters versjon av Arvo Pärts «Speigel im speigel», som senker skuldre på et blunk.

Voss solodebuterte i 2008.

Beste spor: «King», «Warrior», «Speigel im speigel».