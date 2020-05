Bare én vei til Gud – eller en himmel med mange rom?

BOK: Hvis kirken forkynner frelse og forsoning, og hvis Guds ord lover en himmel – hva er det en frelse fra, og hva er alternativet til paradis?

Biskop Halvor Nordhaug er ikke skråsikker, men forsøker å forklare hva ham tror om himmel og helvete, forsoning og fortapelse. Foto: Evelyn Pecori

Helvete er bortimot avskaffet, også i Den norske kirke. 67 år etter at Ole Hallesby skremte vettet av mange, og hisset opp enda flere, med sin helvetespreken på direktesendt radio, snakker kirkens kvinner og menn lite om fortapelse. Etter mange tiår i forskjellige norske gudshus har jeg til gode å høre prester gjenta noe som likner Hallesbys ord til dem han omtalte som uomvendte; «om du vet at om du stupte død ned på gulvet nu, så stupte du rett i helvede!».

Noen snakker riktignok om livets to utganger, men tyngden i forkynnelsen synes å ha flyttet seg mot kirkens og de troendes ansvar for skaperverket i vid forstand – og om en nåde som er større enn våre liv. Helvetet og djevler dukker altså atskillig oftere opp i underholdningskulturen enn i kirkens forkynnelse.

Ubehagelige spørsmål

Derfor er det modig av biskop Halvor Nordhaug å gi seg i kast med de store spørsmålene rundt frelse. I boken «Men hva med de andre? Kristendommen og religionene» stiller han ubehagelige spørsmål: Hvis frelsen finnes, hva er det vi frelses fra? Hva med dem som ikke tror på dette evangeliet? Hva med alle som aldri har hørt kristendommens budskap om tilgivelse og forsoning – eller har hørt det i perverterte versjoner, fra mennesker som ved egne handlinger leder folk bort fra troen, i stedet for til den? Skal virkelig innholdet i det evige liv avgjøres av geografiske, kulturelle og sosiale tilfeldigheter?

Streng vs liberal

Det leder Nordhaug inn i en presentasjon av ulike religionsteologiske ståsted, fra en streng fortolkning av Jesu ord «ingen kommer til Faderen uten ved meg» til atskillig åpnere «i min Fars hus er det mange rom» eller formuleringer om «å fylle alt i alle».

Nordhaug tar altså leseren med på en vandring fra «Jesus-alene»-tro via ulike mellomløsninger til teologer som mener at alle religioner fører til Gud og at kristendommens Jesus, og hans død og oppstandelse, ikke er enestående i Guds forsonende forhold til menneskene. Dette gjør han ryddig, samtidig som han understreker at overgangene mellom de ulike ståstedene er glidende.

Samtidig blir han litt for repeterende, han presenterer de ulike retningene flere ganger før han våger plassere seg selv i en nokså klassisk luthersk tradisjon som forkynner alvoret i livets to utganger uten å være påståelig på vegne av Gud og hans kjærlighet.

Og hva så?

Mot slutten av boken går han inn på hva denne forståelsen av kristendommens lære har å si for kristnes omgang med andre troende.

Helt konkret: Hvor langt kan dialogarbeidet gå? Kan vi be sammen? Kan vi delta i hverandres gudstjenester og seremonier?

Her er han konkret og praktisk, og det gir boken et løft – uavhengig av hva leseren måtte mene om hans konklusjoner.

Interessant er det også å følge hans tankerekker om hva Den norske kirkes underlige dobbeltrolle inn mot staten, faktisk betyr. Kirken er ikke lenger statskirke, men står likevel i en særstilling, ifølge grunnloven. Hva har dét å si for berøringspunkter mellom kirke og det offentlige Norge – som skolegudstjenester og kirkevalg?

Her tenker og argumenterer Nordhaug prinsipielt og tydelig ok konkluderer med at skolegudstjenester definitivt er innenfor, men at kirkevalg på ingen måte bør samkjøres med kommune- og fylkesvalg.

Likevel: Dette temaet synes litt mal apropos bokens hovedtema. Egentlig kunne jeg tenkt meg en egen bok der Nordhaug utdyper noen av disse spørsmålene.