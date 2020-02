I kveld avgjøres «America's Got Talent: The Champions» – Angelina Jordan synger for Norge

«America's Got Talent: The Champions» er ikke første gang Angelina Jordan har gjort seg bemerket på amerikansk fjernsyn.

Startskuddet: Mange husker Angelina Jordan slik, fra finalen i «Norske Talenter» i 2014. Da var hun åtte år gammel. Foto: Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Angelina Jordan Astar, som er hennes fulle navn, synger ut på «America's Got Talent: The Champions». Mandag går finalen av stabelen. Foto: Foto: Trae Patton / NBC / Kongsbergjazz / handout

Angelina Jordan er blitt 14 år – og har blitt storfavoritt i USA. Foto: Foto: Kongsberg Jazzfestival / handout

Da YouTube-klippene fra «Norske Talenter» begynte å fly verden over i kjølvannet av at åtte år gamle Angelina vant hele konkurransen i 2014, ble hun selv hentet til «The View» – formiddagsprogrammet med 15 millioner seere.

Der sang hun «Fly Me to the Moon». Samme Sinatra-klassiker fremførte hun også da hun to år senere tro til på «Little Big Shots» – barnetalentprogrammet som Ellen DeGeneres er produsent for. Ifølge TV 2 hadde Jordans sending 12 millioner seere.

Mandag denne uken er det duket for finale i «America's Got Talent», etter at Angelina Jordan har imponert dommerne med sin fremføring av nyere klassikere som Queens «Bohemian Rhapsody» og Elton Johns «Goodbye Yellow Brick Road».

Dommerne ble satt ut

Artistkollegaen Omer Bhatti satt i juryen som valgte Angelina Jordan til «Norske Talenter»-vinner i 2014. På «God Morgen Norge» i forrige uke, da det ble kjent at hun gikk til finalen i USA, sa han ifølge Dagbladet :

– Jeg tror ikke noen av oss forventet et såpass unikt og spesielt talent på «Norske Talenter» i det hele tatt. Det var på en måte sjokkerende.

Hele 1.033.000 millioner norske seere benket seg for å se henne vinne. Til VG uttalte den bråmodne vesle jenta i 2017, da hun var blitt 11 år gammel:

– Jeg visste tidlig at jeg ville komme til å synge for mange mennesker rundt om i verden. Det var en intuisjon jeg hadde. Alt fra statsministre til konger, musikkelskere og barn på barnehjem. Lenge før jeg vant. visste at jeg skulle klare å formidle min kjærlighet gjennom musikken.

Da gikk hun på skole i Oslo. Når hun var på reisefot for å synge, hadde hun med seg lekser og fikk undervisning av en privatlærer, opplyste hun i intervjuet, der hun også sa.

– Det er veldig vanskelig å kombinere et artistliv med å gå på barneskolen.

Låter og langsiktig plan

Ikke lenge etter flyttet hun og familien til Los Angeles, der hun fortsetter skolegangen og sangkarrieren. Hun har både norsk og amerikansk statsborgerskap, men understreker i et intervju med TV 2 at hun starter i «America's Got Talent: The Champions» for Norge.

– Norge er hjemlandet mitt og jeg savner mye med norsk kultur, sier Angelina Jordan, som henger med venner, går på kino og liker å tegne, samtidig som hun jobber med musikk, forteller hun.

Jeg skriver låter hver dag og vil forhåpentligvis gi ut noe om ikke så lenge, sier 14 år gamle Angelina Jordan. Manageren hennes er onkelen Michael Astar, som sier de har takket nei til «mange platekontrakter» og at mange store navn ønsker å samarbeide.

– Så får vi tenke på hva som er riktig og legge en god langsiktig plan, uttaler manageronkelen.

To norske konserter

På konsertfronten venter iallfall to konserter med Angelina Jordan på hennes hjemlige fans:

Hun opptrer på Kongsbergjazz 2. juli, samme kveld som Lionel Richie, på den store utehovedscenen på Kirketorget i Kongsberg.

Uken etter står en opptreden i Kurbadhagen i Sandefjord for tur den 9. juli.