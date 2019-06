1 2 3 4 5 6

Madonna: «Madame X» (Interscope)

Fra fado til trap, afrikanske rytmer og latinamerikanske gloser; Madonnas fjortende album er ikke lett å bli klokt på.

Jeg ga opp etter andrekuttet «Dark ballet», en slags pianoballade på syre, og ga meg hen til en smått bisarr reise over 15 spor, som for så vidt har fått en lekker innpakning. Her gir Madonna f..., og hun gjør det på minst tre språk.

Ikonet bedriver rå, åpenbar appropriasjon fra alle verdenshjørner. Hun flørter med den colombianske superstjernen Maluma, danser side om side med brasilianske Anitta og får selskap av en uinspirert Quavo.

Noen låter gir ingen mening, som «Crave», mens andre er direkte pinlige, som «Batuka». Med «Killers who are partying» allierer den styrtrike, hvite kvinnen seg med «de undertrykte»: de fattige, de skeive, med selve Afrika.

Bedre er det når ordene bare er krydder til dansbare melodier, som i det herlige diskohøydepunktet «I don’t search I find».

Det er i det minste ikke kjedelig, dette.

Beste spor: «I don’t search I find», «Come alive».