Ukens anbefalte sanger

Shelterbox har medlemmer fra Hundvåg, Asker og Istanbul.

Shelterbox er fra venstre Ilteris Ilbasan, Øyvind Fuglestein, Nikolai Amundsen og Stig Mæland. I tillegg er Tarje Naterstad med i bandet. Foto: Trevor Lea-Smith

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Shelterbox har holdt det gående i rundt to år, men «Element of surprise» er en sang Øyvind Fuglestein skrev for 15 år siden. Den handler om synet på det å bli voksen, der alt tilsynelatende er satt. Som 41-åring kan han si at dette heldigvis ikke stemmer.

Dette er første singel fra bandet, og planen er å gå i studio igjen til høsten.

Sangen får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også den oppdaterte listen med tidenes beste sommerlåter.

Her er listen

Element of surprise – Shelterbox

Crystal blue – Clark and the Himselfs

You gotta love, love – The Fleshtones

Wage slave – Psychic Shakes

Morning light – Rose City band

Stones with Simone – Louis Le Hir

Goddess of chill – Dead Famous People

Happy man – The Cactus Blossoms

Now and the evermore – Colin Hay

The way we love – The Bacon Brothers

Today could be the day – Peter Holsapple & Chris Stamey

Say that you love me – Sandy’s

Sweet Lucy – Cass McCombs & Steve Gunn

Castle in the clouds – Cut Worms

Silent Mary – Mark Olson & Ingunn Ringvold

My soul’s own warning – The Killers

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.