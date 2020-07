Maijazz blir jazz i oktober

FESTIVAL: Koronaepidimien fjernet hele Maijazz, eller helt presist: Den fødte en avlegger, en slags Oktoberjazz.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kjartan Fløgstad med band til Maijazz som kommer i oktober. Foto: Hans Arne Vedlog

Aftenbladet

Ledelsen i Maijazz har bestemt seg for å arrangere festival også i 2020.

– Når muligheten nå har åpnet seg for å arrangere konserter og festivaler med et begrenset publikum, bestemte Maijazz seg for å gjennomføre 2020-festivalen i oktober, heter det i en pressemelding fra festivalen.

Her må vi holde orden på kalenderen. Det er nemlig ikke årets opprinnelige Maijazz som blir flyttet til oktober - Maijazz 2020 er derimot flyttet til 2021. Det betyr at Maijazz i oktober blir en egen festival med et eget program på Spor 5 i Stavanger.

Det hele starter mandag 5. oktober, og det blir et helnorsk program. Hovednavnet er Arild Andersen med sin nye supergruppe med Marius Neset, Helge Lien og Håkon Mjåset Johansen som avslutter festivalen søndag 11.mai.

Sånn ser resten av programmet ut:

Mandag 5. oktober: Kjartan Fløgstad med Band

Tirsdag 6. oktober: Svein Olav Herstad Trio

Onsdag 7. oktober: Eple Trio

Torsdag 8. oktober: Petter Wettre's "Michael Brecker prosjekt"

Søndag11. oktober: Arild Andersen Group.

I tillegg blir det konserter ved Sola Strand Hotel fredag 9. og lørdag 10. oktober. Her er programmet ennå ikke helt klart.

Norsk Jazzforum sin JazzIntro 2020 vil også bli arrangert i løpet av festivalen.