Nytt liv i 90-tallsheltene

Frontfiguren deler jobben med de andre.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

The Jayhawks er fra venstre Marc Perlman, Karen Grotberg, Gary Louris og Tim O'Reagan. Foto: Vivian Johnson

Geir Flatøe Journalist

The Jayhawks: «Xoxo» (Thirty Tigers/Border)

Det er gått 35 år siden The Jayhawks ble dannet i Minneapolis, og det er 25 år siden mesterverket «Tomorrow the green grass».

Norm Rogers døde for to år siden og Mark Olson har slått seg sammen med norske Ingunn Ringvold, men Gary Louris og Marc Perlman holder skuta flytende sammen med Tim O'Reagan og Karen Grotberg.

Louris lar denne gang de andre slippe til på lik linje som låtskrivere og vokalister. Det kan ikke helt måle seg med kjemien til Louris og Olson i bandets glanstid, men dagens besetning er likevel sterk nok til at The Band-eksperimentet lykkes.

Åpningen «This forgotten town» er klassisk Jayhawks, fulgt av O’Reagans energiske «Dogtown days» som en fin kontrast. Siden får vi Grotberg i den 70-tallsaktige balladen «Ruby» og Pearlman i akustiske «Down to the farm». Fine, begge to.

Dessuten er harmoniene flotte i «Illuminate», så varemerket er ikke visket ut. Og 65 år gamle Louris er fortsatt en fryd å lytte til.

Beste spor: «This forgotten town», «Illuminate», «Bitter pill», «Little victories».