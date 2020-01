Nye slitesterke bangers fra Sløtface

Sløtface håper de har klart å lage et album med sanger som er umiddelbart fengende, både første og tiende gang du hører dem.

Haley Shea, Tor-Arne Vikingstad og resten av Sløtface slipper nå sitt andre album, «Sorry for the Late Reply». Foto: Kristian Jacobsen

Sløtface fikk enormt med skryt for sitt debutalbum «Try Not To Freak Out». Stavangerbandet ble omfavnet av musikkpresse i inn- og utland, de har reist verden rundt på turné og mellom slagene har de spilt inn «Sorry for the Late Reply».

– For å være helt ærlig: Det har vært lettere denne gangen. For tre år siden tenke i alle fall jeg at hele verden var litt på pause den dagen vi slapp album. Teit, men det var litt sånn. Nå vet jeg veldig godt at ingen bryr seg mer om dette plateslippet enn oss. For oss er det en enormt stor dag, sier Sløtface-vokalist Haley Shea.

Da hun begynte å tenke på tekster til bandets andre album, dekket hun hele soveromsveggen med notater, ideer til temaer og inspirasjon fra bøker, filmer og alt mulig rart. Hun hadde en slags visjon for hva tekstene skulle handle om. Shea er oppvokst i Norge, med amerikanske foreldre. For henne har det vært en pussig reise å være hunder prosent norsk, men med så mye USA i blodet.

Splittet tilværelse

– Jeg tenkte mye på klima, mye på Trump, på amerikansk politikk og på det stereotype bildet nordmenn har av amerikanere. Trump er jo en tulling. Det er greit nok. Samtidig har jeg familie i USA, og de er jo ikke tegneseriefigurer. Jeg har skammet meg over å være så tett knyttet til USA. Så elsker jeg mye med USA. Det har vært vanskelig å finne ut nøyaktig hvor jeg passer inn, sier Haley.

I sangen «Passport» synger hun om akkurat dette, men til slutt rant planene om et tekstkonsept for hele albumet ut i sanden. Planen var å skrive om Det Store. Resultatet ble mange tekster som er personlige, nyanserte og diskuterende, om alt fra kjærlighet og forhold som tar slutt til hvordan man forholder seg til alt det merkelige og tidvis nifse som skjer i verden.

– Jeg liker ikke å sin «modent», det høres så teit ut, men kanskje bærer tekstene preg av at jeg har tenkt flere ganger på ting. Det er ikke så svart/hvitt.

Slitesterke bangers

Gitarist Tor-Arne Vikingstad «anger ikke på noe» av det musikalske på debutalbumet, men:

– Det er alltid rom for utvikling, og vi har pusset oss opp litt. Vi er alle preget av oppveksten vår, av dataspill med kul, energisk musikk, band fra tidlig 2000-tall som The Strokes og mange andre. Den dansepønken som vi startet med har definitivt utviklet seg, og vi er såpass nerdete at vi sitter og diskuterer fram og tilbake i timevis hvordan vi vil at ting skal låte.

Noen vil ha det enkelt og rett fram, andre vil komplisere det.

– Nøkkelordet for oss har alltid vært det litt kjedelige «kompromiss». Ikke fordi vi alltid skal bli enige, men fordi det har gjort låtene våre bedre. På dette albumet synes vi selv at vi er litt råere og litt modigere, sier Vikingstad.

– Og vi liker jo hits og bangers. Vi ELSKER bangers, sier Haley Shea.

– Men vi liker også plater som varer lenge, sånn som du vil høre fra start til slutt flere ganger. Plater med slitesterke bangers. Det er målet å lage.

I februar venter konserter i Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim før de nok en gang reiser til Storbritannia på turné.

– Sist tur, sent i fjor, reiste vi som supportband. Nå er det vår tur til å stå øverst på plakaten, og det blir fint. På den kommende turneen håper vi å kunne høste litt frukter av at vi har hatt noen runder tidligere, sier Vikingstad.

