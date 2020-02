Isah fra Stavanger nominert til tre Spellemannpriser

Sigrid høstet flest nominasjoner da årets Spellemann-nominerte ble offentliggjort fredag formiddag – med navnene opplest av nybakt kulturminister Abid Rajah.

Vært der før: Sigrid Raabe på rød løper under Spellemannprisen 2018. For innsatsen i 2019 høster hun fire nominasjoner til årets Spellemanngalla.

Magdi Ytreeide Abdelmaguid (t.v.) og Chirag Rashmikant Patel i Karpe høster et fint knippe nominasjoner til Spellemann for SAS Plus / SAS Pussy.

Isah & Dutty Dior må forberede seg på ny rød løper i mars. Her er de fotografert under P3 Gull før jul i fjor.

Benny Borg før og nå: Benny Borg vant Spellemann som årets mannlige popartist andre år prisen ble utdelt. Nå er han nominert i klassen for viser.

Folkekjære Keiino, f.v. Tom Hugo, Alexandra Rotan og Fred René Buljo, sikret seg nominasjon i Spellemann-kategorien Årets låt med «Spirit in the Sky».

– Dette var stas. Veldig kult å bli anerkjent for all den jobben vi har lagt ned de siste årene, sier Sigrid i en uttalelse til NTB.

Hun er nominert hele fire ganger – i gjeve klasser som Årets album og Årets låtskriver og Årets låt, så vel som i popartistkategorien.

Resultatet får hun og de andre nominerte artistene vite lørdag 28. mars i Chateau Neuf i Oslo. Sigrid var på farten og ikke til stede fredag. Men hun er et eksempel på det Raja trakk frem:

– På tvers av mange sjangere er norsk musikk i verdensklasse, sa Venstre-statsråden før fredagens arrangement.

Urbanhelter

Karpe-gutta Magdi og Chirag høster tre nominasjoner for sitt «SAS Plus / SAS Pussy»-prosjekt – i Årets album, i urbankategorien og sammen i Årets låtskriver. I urban konkurrerer de to 35-åringene som de reneste gudfedre mot den ti år pluss yngre generasjonen under, i form av Dutty Dior, Isah og Lil Halima.

Dutty Dior og Isah er sammen nominert til Årets låt med «Hallo». Hver for seg hanker de inn nominasjoner for sine respektive utgivelser «Pará / Normal» og «Sukkerspinn & Hodepine», og som Årets gjennombruddsartister som kan vinne 250.000 kroner i Gramostipend.

Gjennombruddsnominerte artister er videre girl in red, Bokassa, rockerne i brenn og indiebandet Pom Poko. De to sistnevnte har også nominasjoner i respektive sjangerkategorier.

Trippel for Arif og Gabby

Arif har tre nominasjoner, det samme har Gabrielle. Flere med to nominasjoner er Signe Marie Rustad, bandet No. 4 med tekstforfatter Emilie Christensen samt Ruben.

Også folkemusikeren Helga Myhr er dobbeltnominert – og skal konkurrere mot seg selv i klassen for folkemusikk og tradisjonsmusikk. Der er hun nominert både for sin egen utgivelse og med gruppen Morgonrode.

Frida Ånnevik er nominert i tekstforfatterklassen for sine gjendiktninger til norsk av andres, engelskspråklige låter – noe som også fikk henne nominert i viseklassen.

46 år etter

Der møter «Hver gang vi møtes»-aktuelle Ånnevik på veteranen Benny Borg, som har en ny Spellemann-sjanse – 46 år etter at han ble priset som årets mannlige popartist. Han høstet ytterligere to nominasjoner på slutten av 70-tallet, og gjorde comeback som plateartist etter 20 år i 2016. I fjor slapp han oppfølgeren «En dag på jorden».

I kampen om Årets låt-hederen går spennvidden fra MGP-vinner Keiino med «Spirit in the Sky» til Nicolay Ramms humorsang «Raske briller».

Barnemusikk

* Even Jenssen for «Over byen»

* Maria Solheim og Silje Sirnes Winje for «Bråkebøttebaluba»

* Mr. E & Me for «New Orchestral Hits 4 Kids»

* Så Rart! for «På havets bunn»

Blues

* Busk, Eriksen, Sjøstrøm for «Hustle & Flow»

* Håkon Høye for «Nights at the Surf Motel»

* Ledfoot for «White Crow»

* Viktor Wilhelmsen for «Knip igjen øyan»

Country

* Jonas Fjeld & Judy Collins for « Winter Stories»

* Jørund Vålandsmyr & Menigheten for «Til dere som er lykkelige»

* Signe Marie Rustad for «When Words Flew Freely»

* Unnveig Aas for «Young Heart»

Elektronika

* André Bratten for «Pax Americana»

* Carmen Villain for «Both Lines Will Be Blue»

* Chmmr for «Try New Things»

* Prins Thomas for «Ambitions»

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk

* Hans Fredrik Jacobsen for «Øre»

* Helga Myhr for «Natten veller seg ut»

* Moenje for «Klarvær»

* Morgonrode for «Morgonrode»

Indie/Alternativ

* Kongle for «Skogen»

* Konradsen for «Saints and Sebastian Stories»

* Pom Poko for «Birthday»

* Tuvaband for «I Entered the Void»

Jazz

* Elephant9 for «Psychedelic Backfire I

* Gard Nilssen Acoustic Unity for «To Whom Who Buys A Record

* Maria Kannegaard for «Nådeslås»

* Mats Eilertsen Trio for «And Then Comes The Night»

Klassisk

* Eldbjørg Hemsing for «Tan Dun: Fire Ritual»

* Lise Davidsen for «Richard Strauss: Four Last Songs / Wagner: Arias from Tannhäuser»

* Oslo Filharmoniske Orkester for «Mahler Symphony No. 3»

* Vilde Frang for «Paganini & Schubert: Works for violin & piano»

Metal

* Gaahls WYRD for «GastiR – Ghosts invited»

* Kampfar for «Ofidians Manifest»

* SÂVER for «They Came With Sunlight»

* Sibiir for «Ropes»

Popartist

* Bendik for «Det går bra»

* Gabrielle for «Snart, Gabby»

* Ruben for «Melancholic»

* Sigrid for «Sucker Punch»

Popgruppe

* Fieh for «Cold Water Burning Skin»

* Highasakite for «Uranium Heart»

* No. 4 for «Duell»

* Seeb for 2019-produksjonen

Rock

* Backstreet Girls for «Normal is Dangerous»

* brenn. for «Elsker»

* Erlend Ropstad for «Brenn siste brevet»

* Spielbergs for «This Is Not The End»

Samtid

* Cikada, Lars Petter Hagen for «Hagen: Harmonium Repertoire»

* Peter Herresthal, Oslo Filharmoniske Orkester, Clémént Mao-Takacs for «Kaija Saariaho – Graal Théâtre etc.»

* Øyvind Torvund for «The Exotica Album»

* Hvoslef Chambermusic Project for «Hvoslef Chamber Works No. VI»

Urban

* Dutty Dior for «Pará / Normal»

* Isah for «Sukkerspinn & Hodepine»

* Karpe for «SAS Plus/SAS Pussy»

* Lil Halima for 2019-produksjonen

Viser

* Asbjørn Ribe for «Blått & grønt & gult»

* Benny Borg for «En dag på jorden»

* Frida Ånnevik for «Andre sanger»

* Hekla Stålstrenga for «Elske og ære»

Åpen Klasse

* Deathprod for «Occulting Disk»

* Erlend Apneseth Trio for «Salika, Molika»

* Ståle Storløkken for «The Haze Of Sleeplessness»

* Susanna & the Brotherhood of Our Lady for «Garden of Earthly Delights»

Årets album

* Arif med «Arif in Waanderland»

* Gabrielle med «Snart, Gabby»

* Karpe med «SAS Plus / SAS Pussy»

* Sigrid for «Sucker Punch»

Årets Gjennombrudd og Gramostipend

* Bokassa

* brenn.

* Dutty Dior

* girl in red

* Isah

* Pom Poko

TONOs Komponistpris

* Eirik Hegdal for «Musical Balloon»

* Helge Iberg for «Helge Iberg: Songs from the Planet of Life»

* Maja S.K. Ratkje for «Sult»

* Cecilie Ore for «Come to the Edge!»

Årets låt

* Arif med «Hvem er hun»

* Isah/Dutty Dior med «Hallo»

* Keiino med «Spirit in the Sky»

* Kygo feat. Store P og Lars Vaular med «Kem kan eg ringe»

* Nicolay Ramm med «Raske Briller»

* Rat City feat. Isak Heim med «Kind Of Love»

* Ruben med «Lay By Me»

« Sigrid med «Don't Feel Like Crying»

Årets Låtskriver

* Gabrielle Leithaug for «Snart, Gabby»

* Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel i Karpe for «SAS Plus/ SAS Pussy»

* Lars Reiersen for Larsivelis 2019-utgivelser

* Sigrid Solbakk Raabe for «Sucker Punch»

Årets Musikkvideo

* Anna of the North (Noah Lee) for «Leaning On Myself»

* Bigbang (Lasse Gretland) for «Bells»

* boy pablo (Julian Vargas, Bjarne Anmarkrud og Harry Hambley) for «Feeling Lonely»

* Lars Vaular (onzonz) for «Kroppsspråk»

Årets Produsent

* Aksel Carlson

* Cashmere Cat for egne 2019-låter

* Martin Sjølie

* Morten Gillebo

Årets Tekstforfatter

* Arif Salum for «Arif i Waanderland»

* Frida Ånnevik for «Andre sanger»

* Emilie Christensen fra No. 4 for «Duell»

* Signe Marie Rustad for «When Words Flew Freely»

