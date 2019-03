Synger ut mot Trump og rikingene

1 2 3 4 5 6

Son Volt: «Union» (Transmit/Border)

Jeff Tweedy og Jay Farrar var strålende i fronten av Uncle Tupelo, men i 1994 la de ned bandet etter gjensidig misnøye. Tweedy dannet Wilco, og Farrar dannet Son Volt.

Bandene står nå med ti album hver, pluss soloprosjekter. Mens Wilco har tøyd rammene, har Son Volt vært mer trofast mot sin alternative country, eller indie-americana om du vil.

Nå tegner Farrar et dystert bilde av USA. They’re pissing away what others died to create, synger han i «While Rome burns».

«The 99» tar for seg den ene prosenten på toppen av samfunnet, og «Reality Winner» er om fengslingen av kvinnen som fortalte om Russlands hacking av presidentvalget.

«Union» ser på den politiske splittelsen, og «Lady Liberty» er et spark til øverste sjef.

Han avslutter med «The symbol», om innvandreren som frykter å bli kastet ut: They say I'm a criminal, that's what they say. My children were born, born in the USA.

Melodiene er solide, dog uten overraskelser. Det er et minus, men kanskje betryggende for fanen.

Beste spor: «While Rome burns», «Devil may care», «The reason», «The symbol».