Han fikk med seg sin fetter Jon Salthe på trommer, Kevin Yelenik på gitar og Espen Eidem på bass, og dermed var Brillejesus født.

Første livstegn var en julesingel og en sang om bompenger, og vi kan vente mer skranglete rock når debutalbumet kommer i august.

Forsmaken «Gjenbruksbutikk» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Gjenbruksbutikk – Brillejesus

Keen – Brenn

Passic 1975 – The Mountain Goats

Hold on to you love – Big Daddy Wilson

Winners circle – Daddy Long Legs

Goo – Culture Abuse

Keep a light on – Jenn Grant

Baby Blue – P.P. Arnold

What if (One day you don’t love me anymore) – Alan Power

West wind (Stay here awhile) – Desure

Into you – TC Superstar

Everybody said – Chris Staples

The things themselves – Holy Hive

Carrying on – Kacy & Clayton

Forever lost – Peer Nic

Rylan – The National

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.