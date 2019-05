En varm plate fra en av de største

1 2 3 4 5 6

Chip Taylor: «Whiskey salesman» (Trainwreck/Border)

På tittelkuttet forteller James Wesley Voight alias Chip Taylor om årene med kortspill og hesteløp. Han vendte etter hvert tilbake til musikkbransjen, og godt er det.

I «I love you» kommer du tett innpå ham med videoen tatt opp hjemme i stua ventende på sin kvinne. Den norske pianisten Gøran Grini sørger som vanlig for mye av godlyden, og på «A sip or two of good scotch» kommer Taylor med et nikk til vennen John Prine. Vemodig vakre «Naples» kunne vært Johnny Cash eller Kris Kristofferson.

Han avslutter med «In the stillness of the night». Den og mye annet her ligner et farvel, noe jeg inderlig håper det ikke er. Sju år gamle «Fuck all the perfect people» har nå passert 2,2 millioner strømminger på Spotify etter at sangen ble brukt i «Sex education» på Netflix, og kanskje verden endelig har oppdaget artisten og ikke bare låtskriveren Chip Taylor.

Han er 79 år, så det er på høy tid.

Beste spor: «Hold her», «I like ridin’», «I love you», «Naples», «In the stillness of the night».