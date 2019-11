Legg deg ned på gulvet i Kunsthallen og lytt, hvis du vil

En av Norges mest anerkjente elektronikaartister.

Bakgrunn: Født 16. februar 1973. Fra Randaberg, bosatt i Oslo.

Utgivelser: "Music under pressure» (2002, som slowSupreme), «Lindstrøm & Prins Thomas» (2005, med Prins Thomas), «It's a feedelity affair (2006), «Reinterpretations» (2007, remikser med Prins Thomas), «Where you go I go too (2008), «II» (2009, med Prins Thomas), «Real life is no cool» (2010, med Christabelle Sandoo), «Six cups of rebel (2012), «Smalhans» (2012), «Runddans» (2015, med Todd Rundgren og Emil Nikolaisen), «It’s alright between us as it is» (2018) og «On a clear day I can see you forever» (2019).