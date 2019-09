Folkemusikk, sjangerblanding og prisbelønt teater på Rimi/Imir i høst

Rimi/Imir åpnet i 2016, og er et visningssted for den frie scenekunsten. Det drives av Marit Sandsmark og Iver Findlay.

Sandsmark forteller om god oppslutning på lørdagens åpningsforestilling, hvor om lag 100 mennesker var innom. På programmet sto blant annet musiker Anders Hanas folkemusikkprosjekt «Gorrlaus», som vender tilbake flere ganger i løpet av sesongen. Det ble også vist dans av Tone Kittelsen og et musikk- og videosamarbeidsprosjekt av Andre Bratten og Findlay.

– Det er kjekt å se at folk her viser interesse for produksjoner som er litt i grenselandet mellom dans og teater. Jeg synes vi har funnet en god miks, og har både dans, teater og musikk i ulike varianter på programmet i høst, sier Sandsmark.

Gregory Lorenzutti

Hun trekker fram «Stalker» av den frie teatergruppa Verk som et høydepunkt denne sesongen.

– Det er egentlig et litt gammelt stykke, men de har valgt å sette det opp igjen i anledning sitt 20. årsjubileum, sier Sandsmark.

Verk høstet den gjeve Heddaprisen for «Stalker» i 2013 i kategorien beste forestilling.

Dette skjer på Rimi/Imir i høst:

20. og 21. september

«Panflutes and paperworks» av Ingrid Berger Myhre og Lasse Passage.

I denne forestillingen undersøker danseren Myhre og musikeren Passage forholdet mellom dans og musikk.

21. september blir det også konsert med franske Dènombrement og Hana/Møster/Fjordheim.

11. og 12. oktober

«You are here» av Heine Avdal/Yukiko Shinozaki

«You are here» er et samarbeid mellom Avdal, Shinozaki og Christoph De Boeck og undersøker teaterrommets uendelige muligheter, ifølge arrangøren.

17. oktober

«Gorrlaus». Konsert med Kenneth Lien (langeleik, fløyte og munnharpe), Helga Myhr (hardingfele og vokal), Catherine Lamb og Johnny Chang.

25. og 26. oktober

«Stalker» av Verk Produksjoner

Teaterkompaniet Verk feirer sitt 20. årsjubileum i år, og har med seg en forestilling som ble belønnet med Heddaprisen for årets forestilling i 2013.

1. og 2. november

«Piece for Person and Ghetto Blaster» av Nicola Gunn.

Dette er en forestilling som fysisk og tekstlig utforsker tematikk knyttet til konflikt og fred, moral og relativisme inspirert av en egen erfart surrealistisk opplevelse mellom en mann, dame og en and, skriver Rimi/Imir i sitt program.

8. november

«Gorrlaus». Konsert med med Ånon Egeland (hardingfele, munnharpe og fløyte) og Anders Røine (langeleik, munnharpe og hardingfele).

16. november

Kunstnerpresentasjeon av Erik Blekesaune

Blekesaune er for mange kjent som en av drivkreftene i kompaniet Verdensteateret. Nå jobber han med egne separate prosjekter og vil holde en åpen dialog med publikum rundt nye arbeid og prosesser rundt disse.

7. desember

«Gorrlaus». Konsert med Folkevogn og Marit Kalberg.

Folkevogn er et norsk folkemusikk-rockeband som spiller en blanding av indisk klassisk musikk og norsk folkemusikk.

13. desember

«The practice of love» av Jenny Hval

Hval er musiker, forfatter og komponist og kjent for sitt multidisiplinære uttrykk. «The practive of love er en blanding av musikalske komposisjoner, koreografi, tekst og scenorgrafi.