Oren Moverman frykter for filmframtida

Det spøker for uavhengig film, ifølge profilert New York-regissør.

Oren Moverman laget «The Messenger» i 2009. Foto: AP

– For meg er det åpenbart at uavhengig filmkunst, slik vi kjenner og elsker den, er ferdig, sier Oren Moverman til bransjebladet Variety.

Den Oscar-nominerte israelsk-amerikanske regissøren har titler som «The Messenger» og «Rampart» på CV-en. Nå er han usikker på sin egen og kollegenes framtid. Utviklingen han mener å ha sett lenge, har skutt fart under koronaparadigmet.

– Ideen om uavhengig finansiering, å lage filmer som ikke har noe hjem, bringe dem til festivaler og prøve å selge dem – de må få seg en annen modell, hvis de skal lages, fortsetter Moverman.

– Mange produsenter jeg snakker med, prøver å sette opp prosjekter sammen med strømmetjenester, studioer, hvem som helst som er igjen. Selv om fra-hofta-metoden å samle inn ti dollar her, ti dollar der, for å lage en film, er mulig fra et økonomisk synspunkt, gjenstår spørsmålet om hvor den vil bli sett.

Ifølge 54-årige Moverman koker det nemlig først og fremst ned til et «utstillingsproblem».