Regimevold i Venezuela

Karina Sainz Borgo: Det ble natt i Caracas. Oversatt av Kaja R. Bakkejord. 218 sider. Kagge Forlag.

For en som begynte å anmelde bøker i 1975, og pr. i dag kan se tilbake på over 2500 trykte bokomtaler, er det spesielt å skrive om den skjønnlitterære debuten til journalisten Karina Sainz Borgo, født 1952 i Caracas, nå bosatt i Spania. Aldri før har jeg omtalt en roman skrevet av en venezuelansk forfatter.

I en kort kommentar bak i boka understreker fortelleren at vi står overfor «en oppdiktet historie», ikke et «vitnesbyrd», selv om noen «episoder og personer i denne romanen er inspirert av faktiske hendelser».

I sum framstår teksten som en røff kriserapport fra dagens kaotiske, korrupte Venezuela. Den 38-årige, enslige korrekturleseren Adelaida Falcón åpner med å skildre morens begravelse og avslutter med å fortelle hvordan hun gjennom et identitetstyveri lykkes i å unnslippe et udemokratisk samfunn der mat- og medisinmangelen er prekær, svartebørshandelen blomstrer, «Revolusjonens barn», væpnete motorsykkelbander og regimets sikkerhetsstyrker slår ned all opposisjon.

I ly av pompøs propaganda, tåregass, branner og brutal vold fengsles politiske demonstranter uten lov og dom. Regjeringen gir sine lakeier frihet til å ransake, rasere, rane, røve, torturere, massakrere. Caracas stønner i dag av «uorden og kaos, beskyttet og næret av Revolusjonen.» Undertrykkingen virker total.

Men før var Venezuela for jeg-personen mest en landsbyoppvekst sammen med en litteraturglad lærerinnemor som i pakt med beste latinamerikanske macho-stil ble sveket av barnefaren da hun ble gravid, opplevelsen av svarte kvinners klagesang når de malte korn, stoltheten over å leve i en solidarisk oljenasjon som tok imot mennesker fra hele verden. Nå går folkestrømmen som kjent motsatt veg, bort fra «helvetets forgård».

Alle som leser denne tendensromanen, vil forstå hvorfor millioner flykter utenlands. Og tro på historien om Adelaidas opposisjonelle journalistkjæreste Francisco, han som på grufullt vis henrettes da han avslører regimets og geriljaens mørke gjerninger i grenseområdet mot Colombia.

Romanen kan vanskelig kalles litterært overrumplende eller original. Men innholdet er i pakt med den FN-rapporten om regimet til Nicolas Maduro som nylig ble publisert: 6800 er drept i Venezuela det siste halvannet året, mange definitivt av landets egne sikkerhetsstyrker, bruken av elektrosjokk, kvelning med plastposer, vanntortur, voldtekter og rene henrettelser er utbredt – grove brudd på menneskerettene som romanteksten tematiserer på instruktivt vis.