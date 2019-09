Fedre og sønner

1 2 3 4 5 6

Levi Henriksen: Så langt hjemmefra, så nær der jeg bor. Noveller. 188 sider. Gyldendal.

Få kan som Levi Henriksen (f. 1964) med enkle virkemidler sette stemningen, få oss til å heie på outsideren og kjenne takknemlighet over det hverdagslige.

Novellesamlingen «Så langt hjemmefra, så nær der jeg bor» består sånn sett av ti nokså typiske Henriksen-noveller, samtlige med en småmelankolsk mannlig jeg-forteller. Det dominerende fortellertekniske grepet er en slags sirkelkomposisjon, der begynnelsen står i direkte tilknytning til slutten, og der det som befinner seg imellom synes å bestå av tilbakeblikk og erindringer. Her er også gjerne en sorg, en oppbyggelig moral, et uventet perspektiv og en overraskende slutt som snur opp ned på det hele.

Samtidig er det med Henriksen som med Tsjekhov: «Henger det en pistol på veggen i første akt, må den avfyres i siste akt». Et sted heter det at «nå som jeg har blitt en voksen mann på over 50, har historiene en tendens til å smelte sammen», og det samme kan nok også sies om forfatterskapet. Du vet hva du får, på godt og vondt.

Her er den fiktive bygda Skogli, «der folk bærer forfedrenes misgjerninger som kainsmerker», her er pinsevenner og Eben Ezer, rock and roll og rednecks, Bibelen og Amerika, jul og Jesus. Men her er fremfor alt middelaldrende sønner som takknemlig tenker tilbake på sine fedre. Fedre som er fulle av lørdager og har navn etter erkeengler, fedre som nuller ut det trivielle med alkohol og drømmer seg til Memphis etter tre øl og en sang, fedre som tenker på det å stå i døren og se barna sove som selve meningen med livet, fedre som likner skotske frihetskjempere og er kommunister som kjører på rødt lys, og fedre som legger skylden for dårlig sommervær på Kåre Willoch og viser «Panserkrysseren Potemkin» i sønnens 10-årsdag. Henriksen skildrer dem alle med omsorg og sympati, også når de flykter fra fødestuen til puben midt i konas verste veer.

Det hele er fortalt i et tilforlatelig og tillitvekkende språk krydret med sterke og vakre bilder, og saboteres bare unntaksvis av klisjeer og flaue formuleringer. Dette er ikke stramt, stringent og konvensjonelt, men heller litt løst assosierende og flakkende, følelsesladet og sentimentalt. Henriksen er som en Hollywood-film, han trykker på alle de rette knappene. Selv om vi vet hva som kommer, klarer vi ikke å stå imot. Med de rette ord og markører brukt på rett sted til rett tid, tvinges sentimentaliteten, nostalgien og tårene fram i oss. Men det som kanskje mest beveger leseren, er at tekstene fremstår så ærlige, ujålete og oppriktige.