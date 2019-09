Når skjeletter faller ut av skapet

1 2 3 4 5 6

Torun Lian: Knokkelsommer. Roman. 368 sider. Gloria Forlag.

Å kalle «Knokkelsommer», den andre voksenromanen til den hyppig prisbelønnete regissøren, dramatikeren, barne- og ungdomsbokforfatteren Torun Lian (f. 1956, debut 1988), for «original» vil være en overdrivelse.

Både samlivsstoffet som behandles, og bruken av allvitende synsvinkel i en psykologisk-realistisk fortelling holdt i tredje person entall, virker velkjent.

Men fortelleren skriver rytmisk og intenst, med bra scenisk snert. Det føles viktigere enn irritasjonen over den banale grunnhistorien knyttet til en tropisk het hytteferie på Sørlandet og diverse voksne menneskers kompliserte, uavklarte samliv. Romantittelen viser til at det ene skjelettet etter det andre faller ut av skapet, for slik, på ibsensk vis, å vitne om fortidas begjær, svik, utroskap og drømmer som varer ved eller er blokkert for alltid. I sum er «Knokkelsommer» et billedsterkt, sensuelt forviklingsdrama der «sarkasmene ble strødd over alt som salt», tankene «larmer som et par turnsko i en tørketrommel», hver lyd merkes som «som sting i huden».

Sentralt i historien står Helene, en trumpet 14-årig jente som gjør opprør – emosjonelt, sosialt, seksuelt - mot Frank og Maria, dvs. sin selvopptatte arkitektfar og en gin-tonic-drikkende, solbrun, tidvis naken stemor, også hun arkitekt, ektemannen fjorten år eldre enn hustruen, og ingen av dem særlig entusiastiske i omgangen med sine små, felles tvillingsønner.

At både den fregnete, tynne tenåringsjenta Helene og hennes erotisk frustrerte stemor forfører Mikkel, en kunststudent med sommerjobb på bensinstasjonen i nærheten, er ikke bare pikant, men får fatale følger for datteren som innbiller seg at hun «hater» faren i en situasjon der hun bl.a. ikke får sms-kontakt med kjæresten Kalle som hun forlot da faren presset henne med på ferie.

Beretningen om hvordan Helene stjeler en robåt, legger ut på havet, i lyn og torden og sterk vind, mister årene og blir borte for både den desperate Frank og den mer klartenkte Mikkel er godt turnert og understreker at Torun Lian både kan skildre naturkreftene, skape ytre dramatikk og er i stand til å dypdykke i ulike menneskers kriserammete sinn.

I tillegg til arkitektfamilien blir vi kjent med to voksne og to barn som inntar nabohytta, samt Birgitte og Einar, et eldre, barnløst ektepar som kretses inn med varsomme, varme, skjøre ord – også det karakterer målbevisst spent ut mellom de motivisk-tematiske polene trofasthet og svik, kjærlighet og død.