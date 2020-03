Korona flytter kulturlivet ut på nettet

– «Cirkus Hana» skal ha Facebook-show. Og når alt dette er over skal vi danse i gatene som tullinger, sier Espen Hana.

Espen Hana er en av mange artister som har flyttet virksomheten sin ut på nettet. «Cirkus Hana» har sending på Facebook hver kveld klokken 18.00. Foto: Anders Minge

Lørdag 18.00 gikk Espen Hana og familien live på Facebook. «Cirkus Hana» har underholdt folk hver kveld klokken 18.00. Og Hana sine er ikke alene. I dagen etter at Norge så å si ble stengt, har musikere, artister, kunstnere og veldig mange andre begynt å ha konserter og andre «arrangementer» på nettet.

Koronakrisen har rammet kulturlivet knallhardt. Det gjelder særlig alle som jobber som frilansere og ikke har fast jobb. I kulturlivet betyr det de fleste.

Så hva gjør man?

«Cirkus Hana» er laget med ikke så mye mer enn et kamera, nett-tilgang og god tilgang på talent, i Espen Hanas studio.

– For mange – veldig mange – er dette en katastrofe. De har rett og slett ikke jobb lenger, sier Hana til Aftenbladet.

Han er fast ansatt på Rogaland Teater. De ansatte er foreløpig ikke permittert, men det tror han bare er et spørsmål om tid.

– De som er 100 prosent frilansere har det desidert verst. For min del er det sånn at jeg har en stor familie, og lønnen fra teateret er ikke nok. Jeg jobber alltid dobbelt, og nå er halve lønna mi borte. På søndag la vi ut et nummer folk kunne vippse penger til, som en slags billett, til «Cirkus Hana». Til min store overraskelse kom det inn litt penger. Folk e fine, vettu, sier Hana.

Alle flytter ut på nettet

Han sier det økonomiske er nummer tre på viktighetsskalaen for hans del. Nummer en og to er å holde håve i gang og aktivisere seg selv og familien.

– Jeg tar med med alle guttene. Frikk spiller og synger og holder på. I kveld skal en av trillingene ha fotball-quiz. Nå gjelder det å være kreativ.

Plan A var å ha besøk av band, skuespillere og alle som ville bidra. Karantener og råd om å minimere sosial omgang har satt mange begrensninger, men det kan dukke opp en gjest på sendingene til «Cirkus Hana».

– Vi skal lage sendinger så lenge dette står på. Og når det er over skal vi danse i gatene som noen tullinger. Gu kor eg glede meg, sier Hana.

Noen ordner alt selv, men det har også kommet Facebook-grupper som sender og organiserer konserter. Digitalscenen er én, Brakkesyke en annen. Og det finnes mange andre. Et par eksempler på digital tilpasning fra det utvida kulturlivet:

Frilanser Nils Christian Fossdal hadde barnekonsert på Facebook. En god halvtime med Galen i Halen, litt allsang og sånt, et Vipps-nummer for dem som ville «løes billett», alt sendt fra stua til Fossdal.

Komiker Rune Bjerga underholdt på «digital lønningspils» på fredag. Han i ett rom, de ansatte i Webstep i hver sin stue.

Dag Vagle er førstemann ut på Tou Sessions, en konsertserie via Facebook hvor opplevelsen streames fra Tou Lyd, Lytterommet i T-Time, eller fra de respektive artisters hjem. Tirsdag kl. 21.00.

Altibox overtok kinopremieren på filmen iHuman. Ingen kan gå på kino, så premieren ble flyttet hjem til deg.

På søndag sendte er rekke kirker gudstjenester på nettet.

Onsdag 14.00 sender matentusiast Arve Serigstad live fra kjøkkenet sitt. Han skal vise hvordan man lager fiskepinner med ovnsbakte grønnsaker og remulade.

Abel live på Tou Sessions

Tou Sessions er en streamet konsertserie du får med deg via Facebook. Konsertene vil være innspilt live fra de respektive artisters hjem eller på Tou. Bak Tou Sessions står Oliver Hohlbrugger, Børge Fjordheim og Frank Østebø. Sammen har de knyttet til seg en rekke bidragsytere, blant annet Johan Kristian Berntsen, som organiserer konsertene fortløpende fra sitt hjemmekontor.

Dag Sindre Vagle skal spille tirsdag kveld klokken 21.00. Det kommer også konserter med blant andre Torgeir Waldemar, Frøkedal, Morten Abel, Thea & The Wild, Oliver Hohlbrugger og Nylenda. Flere navn vil komme til.

Også institusjonene prøver å kaste seg rundt. Stavanger Symfoniorkester ser på muligheten til å lage kammerkonserter de kan sende på nettet. Bibliotekene jobber med å åpne flere tjenester på nett. Teateret ser på hva de kan gjøre med sine folk.

Mange i kulturlivet oppfordrer også publikum til å la være å be om pengene tilbake under emneknaggen #ingenrefusjon. Her er tanken at de som har mulighet til det ikke ber om pengene tilbake for billetter de ikke får brukt, for å støtte artister som nå sliter økonomisk.