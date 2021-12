Flau godstemning i bingen

Espen Eckbo viser igjen at han er en mester i å parodiere. I den andre oppfølgeren til «Nissene på låven» får både realitysjangeren og diverse mer eller mindre realistiske mennesketyper kjørt seg.

Espen Eckbo er tilbake i rollen som Asbjørn Brekke, samt noen til, i «Nissene i bingen».

Kine Hult Journalist

Humorprogram i 24 deler. Premiere på TVNorge og Discovery+ onsdag 1. desember. Anmeldelsen er basert på det første 6 episodene.

Det er 20 år siden Espen Eckbos «Nissene på låven» ga oss et deilig skråblikk på realitysjangeren, i tillegg til å introdusere et knippe uforglemmelige figurer. En av dem, den ensomme, blide juleentusiasten Asbjørn Brekke, har vært et kjent og kjært innslag i ulike førjulsprogrammer siden den tid, og flere av de andre figurene har også dukket opp igjen i ulike sammenhenger. Men Eckbo har også fornyet konseptet sitt, både med hensyn til rollegalleri og folk.

En av figurene fra den forrige serien «Nissene over skog og hei», ble for tøff kost for enkelte, mangfoldige år etter at serien opprinnelig ble sendt, fordi Eckbo hadde sminket huden sin en del nyanser mørkere enn den egentlig er. Jeg var litt spent på om dette på noen måte ville bli kommentert i den nye serien, og det ble det heldigvis, på en aldeles glimrende måte. Eckbo er åpenbart ikke redd for å pirke borti vår tids tendenser til moralsk panikk, eller for strømninger hvor fakta og fornuft må vike for den enkeltes personlige oppfatninger og følelser. Så oppsøk gjerne en helt annen serie hvis du er like lett å krenke som den returnerende Eckbo-figuren Rhino Thue, en type som på ingen måte har blitt rundere i kantene siden sist vi traff ham.

Årets serie er, som tittelen antyder, en parodi på den grenen av realitysjangeren som handler om dating. 24 nisser skal finne sammen i par, og bare ett står igjen som vinnere. Det blir gledelige gjensyn med en del personligheter vi har møtt i Eckbos tidligere julekalendere, men også en del nye fjes, som på hver sine måter gir noen herlige, flaue parodier på de typene som har en tendens til å dukke opp i diverse realityprogrammer. Felles for dem alle er en fundamental mangel på selvinnsikt.

OK, så har vi sett det før, men små justeringer som viser at vi er i 2021, et nytt realitykonsept og passelig tilsig med nye folk, gjør at serien føles som ny og frisk. Og selv om Eckbo skildrer et knippe spektakulært teite typer, sparker han ikke nedover. Man har jo ikke lyst til å havne ved siden av noen av disse folka på julebordet, men det lett å bli litt glad i dem likevel.