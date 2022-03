Teater frå metaverset

TEATER: Smart tekst og godt skodespel i Kjellerteatret.

«Konstellasjoner» hadde premiere i Kjellerteatret onsdag. I rollene: Amell Basic og Ragnhild Tysse.

Jan Zahl Kulturjournalist

KONSTELLASJONER

Premiere 2. mars. Rogaland Teater, Kjellerteatret. Av: Nick Payne. Regi: Simon Jonathan Lay. Omsetjar: Ole Johan Skjelbred-Knutsen. Dramaturg: Carl Jørn Johansen. Lysdesign: Thomas Bendiksen. Maskør: Jill Tonje Holter. Med: Ragnhild Tysse og Amell Basic. Lengde: 1 time, 15 minutt.

Teater kan opptre i så mange format. Dei siste vekene har Rogaland Teater hatt premiere på tre vidt forskjellige variantar. Ibsens klassikar «Gjengangere» med stort ensemble og forseggjort scenografi på Hovedscenen. Deretter Statsteatrets siste og nyskrivne episode norgeshistorie. Også den hadde premiere på den store scenen, men med langt enklare scenografi og færre skodespelarar – som til gjengjeld brukte både seg sjølv og rekvisittane særs kreativt.

Onsdag kveld hadde så «Konstellasjoner» premiere i Kjellerteatret. Her er det ingen rekvisittar, ein særs enkel scenografi av ein lyssirkel i taket og ein spegel på golvet.

Dermed sit me strengt tatt igjen med teater i si reinaste, naknaste og mest intime form: Ein tekst og to skodespelarar. Ingenting meir.

Kan det likevel vera nok?

Det kjem altså an på teksten. Og på skodespelet.

Det er ikkje heilt enkelt å forklara kva «Konstellasjonar» er eller handlar om. Eller, okei: Det handlar om astrofysikaren Marianne og birøktaren Roland. Dei møtest. Dei forelskar seg. Dei diskuterer. Dei kranglar. Dei skil lag. Dei går gjennom tøffe tider. Møtest igjen.

Men historia bli ikkje fortalt slik, rett fram, beint eller lineært. Historia blir fortalt hulter til bulter, stykkevis og delt, frå fleire ulike vinklar, asymmetrisk, med ulike utkome. Britiske Nick Paynes tekst er inspirert av moderne fysikk, av kvantemekanikk og strengteori, av førestillinga av at det kan eksistera parallelle univers. Her er filosofering rundt alt me måtte bestemma oss for – og alt me ikkje måtte bestemma oss for - som noko som eksisterer samtidig. Eg veit: Dette høyrest ganske avansert og høgttravande ut, men når du kjem inn i det, fungerer det.

Æra for det har garantert regissør Simon Lay sin del av – han har levert flotte førestillingar før på Rogaland Teater, som «Alle fantastiske ting» og «Pust» av den britiske dramatikaren Duncan Macmillan.

Men ikkje minst skal Ragnhild Tysse og Amell Basic ha ros for å få oss til å henga med i svingane og bli dregne inn i dette fascinerande multiverset.

Dei går nemleg ut og inn av ei rekke ulike vriar og variantar av scenene dei spelar ut. Det kan tidvis likna teatersport, eller kanskje øvingar ein gjer på Teaterhøgskolen, der ein framfører same setning eller scene med ulik betoning og ulikt temperament. Eg kan ikkje forstå anna enn at det må vera kanonvanskeleg. Men dei to i sirkelen turnerer dette med glans, med ein nydeleg energi og blikkontakt seg imellom.

I starten lurte eg på om det skulle bli mest tull, om dette skulle bli eit stykke om ingenting, om ikkje å kunna slikka seg sjølv på olbogen, gjort på ein jålete måte. Men når den dryge timen intimt teater er over, har me vore gjennom både høgder og lågpunkt i eit liv, humor og dødsens alvor, og forma er rettferdiggjort.

Så om formatet er lite og dei ytre verkemidla få, er også dette godt teater.