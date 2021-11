Italiensk forsmak på julen fra Asfalt-kokeboka

For sjette år på rad skal Asfalt-selgerne tilby kokebøker i stedet for blader i måneden før jul. Denne gang er det Albert Idsøe som står for oppskriftene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Redaktør Jorunn Busk i Gatemagasinet Asfalt har skrevet de fleste av tekstene i boka, mens Albert Idsøe har bidratt med oppskrifter.