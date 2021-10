Froddien har fått ny rolle

Frode Rønli meldte seg selv til tjeneste da rollen som lensmann ble stående ledig etter Svein Tang Wa.

Frode Rønli skal denne høsten jobbe seg inn i rollen som lensmann i Det store julespelet. Styreleder Siv-Grete Lea er glad for at Froddien tar rollen.

Kjell Arne Knutsen Journalist

Svein Tang Wa døde i august, to måneder før prøvene til årets utgave av Det store julespelet i Julebygda i Sandnes. Tang Wa hadde sagt ja til å være med også i år, slik han hadde gjort siden 2010.

Kort tid etter begravelsen, sendte Frode Rønli, mest kjent som Froddien, følgende melding til styreleder Siv-Grete Lea i stiftelsen:

«Jeg er klar for lensmann Stangeland hvis Julaspelet i Julabygdå ennå spilles. Froddien Sandnes City. Bedre kandidat til rollen finnes ikke i Norge. Fjongt og sant.»

– Fantastisk kjekt for oss. Han blir konge på scenen, sier Siv-Grete Lea, leder i Stiftelsen Julebygdspelet.

– Ja, dere finner ikke bedre lensmann. Så har jeg da også lang erfaring med lensmenn fra virkeligheten, svarer Froddien.

Svein Tang Wa (til venstre) i rollen som lensmann Stangeland i 2012. Til høyre Magnus Folkvord som prest.

Til helgen er samles 30–40 skuespillere og den nye regissøren, Ole Christian Øen, til prøver. For Froddien er det første samling, resten av ensemblet har vært samlet en gang tidligere. Premien er 7. desember.

Froddien har allerede tanker om rollen han skal inn i. Den nye lensmannen blir nok litt mindre godmodig og Thorbjørn Egner-aktig.

– Jeg blir nok litt annerledes enn Sveins tolkning. Jeg tror karakteren vil bli sintere og lensmannssangen litt røffere med meg i rollen, sier Froddien.

Heftet med manus og replikker har han allerede fått. Men Froddien er opptatt av å ikke pugge alt på forhånd. Mye skapes i situasjonen med andre skuespillere.

– Å være skuespiller er ikke så veldig ulikt å være artist. Største forskjellen er at du må forholde deg til andre skuespillere, sier Froddien.

Siv-Grete Lea gleder seg over det hun hører.

– Det er nettopp slik den nye regissøren vår jobber. Han vil skape noe sammen med skuespillerne.

Hun tror Froddien har noe i seg som er bra for karakteren.

– Froddien er en institusjon i seg selv. For oss blir han superviktig, sier hun.

Det hører med til historien at skaperne bak spelet, Arnt Olav Klippenberg, Øystein Ellingsen og Ingvar Hovland, hadde nettopp Froddien i tankene til rollen som lensmann.

– Jeg fikk tilbud om rollen i 2010, men takket nei da jeg på det tidspunktet hadde fått meg en kraftig psykisk knekk, sier Froddien.

Dette blir ikke første gang Froddien opptrer som skuespiller. Tidlig høsten 2010 spilte han i forestillingen SNDS City i Sandnes kulturhus, i regi av Rogaland Teater. Der spilte han rollen som seg selv, med blant andre Mia Gundersen og Even Stormoen på scenen.

Frode Rønli tror han blir en streng og røff lensmann i Det store julespelet.

– Hvordan er følelsen før den store oppsetningen?

– Jeg sitter med en følelse av positiv angst. Jeg vet ikke helt hvor det uttrykket kommer fra, kanskje det var fra Hamsun eller noen. Det er det motsatte av å kvie seg. Det er samme følelse som når jeg synger. Om jeg opptrer for to publikummere eller Rosenkilde festival, så er jeg like nervøs. Men straks jeg er i gang, så bang, så er det borte, sier han.

Sammen på stadion og samme på scenen: Ole Alexander Mæland og Froddien opptrådte på SR Bank Arena forrige lørdag, i desember står de på scenen i årets utgave av «Det skjedde i Julebygda».

Historien til Arnt Olav Klippenberg (hovedforfatter), Ingvar Hovland (sangtekster) og Øystein Ellingsen (musikk) har vært uforandret i 10 år. Pandemien gjorde at det ikke ble noe forestilling i 2020. Styret i Stiftelsen Julebygdspelet brukte imidlertid korona-tiden til å fornye spelet. Ny regissør er på plass, manus har fått ny drakt og flere nye skuespillere er med.

– Etter forslag fra regissør Øen, vil historien bli fortalt gjennom to tidsepoker, en nåtid og en 1812. Dessuten blir det mer humor. Folk som har sett tidligere forestillingen tidligere år, vil fortsatt kjenne igjen historien, sier Siv-Grete Lea.

Historien handler om Maria (Anh Vu) og Josef (Ole Alexander Mæland) som er på vei over Jæren til Stavanger for å hente leidebrev (oppholds- og arbeidstillatelse). Ferden over Jæren er farefull og de blir satt på mange prøver. Siden det er like før jul, har ingen tid til å hjelpe det unge paret.

Langt om lenge kommer de til en liten bygd. Der blir de invitert inn til en fattig familie som har lite, men deler alt.