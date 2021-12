Norrøn storm

Moll og gauling som er lettere å føle enn å fatte.

Gåte er ute med sitt fjerde album.

Gåte: «Nord» (Indie)

I en leilighet i Jåttåvågen blåser det storm på ryggen av en stiv kuling. Vinden får god hjelp fra tunnelene som skapes når man bygger høyt og raskt. Det rister og uler. Over Gandsfjorden skimter du Lifjell og Sørafjellet, hvor det har lagt seg et folketomt snølag. Natur og by møtes på en klein date i en voksende bydel i Norges fjerde største by. Det er lett å legge øynene på fjellet og la tankene fare med Gåte om lydspor.

De viser på sitt fjerde album at man ikke trenger vreng for å være tung. Trygt i tradisjons- og folkemusikken skaper pusting, pesing og klapp rikholdige bilder i et norrønt uttrykk som stødig står – men som ikke enkelt lar seg oversette til livet i 2021.

Akustikken er hovedingrediensen i et album som løfter arven til Gåte. Men et sted mellom respekten for folkemusikken og sjangermessig banebryting, blir det tidvis noe mer tungrodd enn fornyende. Men mektig er det, spesielt hvis du har noen fjell å glo på.

Beste spor: «Hemnarsverdet», «Sjåaren».