God meloditeft

De ser litt mørkt på det disse to, men de lager fine sanger.

Jo Tandrevold og Leif Harald Flikkeid har laget nok en solid plate.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

The Hurt: «Elsewhere» (The Hurt Music)

Jo Tandrevold og Leif Harald Flikkeid er to rutinerte Stavanger-rever som har laget mye fin musikk sammen under navn som Not from Amerika og World At Large. Rock, postpunk og tidvis grandios poprock. Hør for eksempel «Pulling at our limbs» fra 2013, som er riktig så fin.

Her er de to under nytt navn, med ny lyd og nytt fraspark. De har vokst opp med 80- og 90-tallets alternative rock og elektropop, to sjangere som gjør seg gjeldende her.

Postpunken har heller ikke sluppet taket helt. Depeche Mode-aktige «Man with the burning eyes» er riktig fin. «Heroin and cubicals» har noe mørkt, fint og monumentalt over seg. På «For love I did nothing» viser de god meloditeft.

Synthene tar mye plass, det samme gjør tekster som ikke utelukkende ser veldig lyst på livet. Ikke alt er like vellykket. Et par steder mister de tråden litt, men her er absolutt en håndfull meget gode spor å plukke til en spilleliste.

Beste spor: «For love I did nothing», «Heroin and cubicals».