En sommervind

Det føles godt å ha gjengen tilbake i gamle rammer.

Belle and Sebastian mønstrer mannskapet.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Belle and Sebastian: «Bit of previous» (Matador/Playground)

Det er gått sju år siden forrige ordinære studioalbum fra skotske Belle and Sebastian. Siden debuten i 1996 har de levert noe av den vakreste og friskeste popmusikken som finnes, og vi trenger dem mer enn noensinne.

De åpner i kjent stil med nydelige «Young and stupid» og «If they're shooting at you», mens drivende «Unnecessary drama» handler om en som vender tilbake til menneskeheten etter en periode med påtvunget isolasjon.

Selv var de isolert i hjembyen Glasgow under pandemien med daglige studioøkter bestående av låtskriving og utprøving. Mesterlige Murdoch dominerer, men Sarah Martin markerer seg og Stevie Jackson leverer den søte countryvalsen «Deathbed of my dreams».

Årene tærer på Murdochs stemme, og han føler sine 53 år tynge mens han hyller ungdommen. Platetittelen hinter til reinkarnasjon og at vi alle er en stor familie. En fin tanke.

Beste spor: «Young and stupid», «If they're shooting at you», «Prophets on hold», «Come on home», «Working boy in New York City».