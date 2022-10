Økonomisk pop

En fin påminnelse om hva økonomien knabbet fra musikken.

Økonomiprofessor Ola Kvaløy hoster opp gamle kunster når han solodebuterer.

Leif Tore Lindø Journalist

Ola Kvaløy: «Any other life» (Elektrolüd Records)

Ola Kvaløy var vokalist og låtskriver i det finfine indiepopbandet

Lano Places før han ble spist opp av akademia, økonomia og kronikker i DN. Et tap for musikken, og en solid overgangsseier for økonomien. Nå har professoren begynt å kjenne at det dytter på i det indre. Musikk må ut, og som fødselshjelpere har Morten Abel og Thomas Gallatin, Kvinesdals nye musikalske supermann. Svært godt utgangspunkt altså, og godt resultat.

Kvaløy har nase og øyrer for melodier. Han er ingen spektakulær vokalist, men stemmen hans passer indiepop-stilens effektivitet og økonomi, for å holde oss til terminologien. Popen hans er kompakt, ganske lavmælt, og vil låte britisk (og kanskje litt 90-talls) i manges ører. Et par steder er ikke ideene og låtene helt hundre, men hør for eksempel på femtegirsrockeren «No hidaway» eller superenkle «The port», så hører du hva økonomiteorien stjal fra oss.

Vi håper det kommer mer musikk, for Kvaløy er inne på et veldig godt spor.

Beste spor: «Fair weather», «No hidaway»