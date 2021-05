Atmosfærisk thriller sett gjennom barneøyne

KRIM: «Minneskogen» begynner som et eventyr, men ender i mareritt.

Sam Lloyd debuterer med thrilleren "Minneskogen", som har blitt en internasjonal bestselger.

Gunnar Gran

Sam Lloyd: Minneskogen. Thriller. 351 sider. Oversatt av Egil Halmøy. Cappelen Damm.

Det begynner uskyldig og eventyraktig. Gutten Elijah bor med mor, far og en skummel storebror i tjenerboligen på et stort engelsk gods. Elijah går ikke på skole, han undervises hjemme. Familien virker avsondret og strengt religiøse, men hos Magiske Annie får Elijah få se på tv.

Elijah lever i slags drømmeverden, han farter rundt i det han kaller Minneskogen, nær Knokkelvannet. Det er slik han finner Elissa. Hun er kidnappet og står lenket fast i et rom under bakken. Elissa forstår fort at den eneste som kan redde henne, er denne merkelige gutten.

Boken har blitt en suksess hos publikum og anmeldere, som har trukket fram vakkert språk og et særegent fantasifullt univers. Det stemmer at språket er følsomt og finstemt. "Minneskogen" er solgt til 14 land, og har blitt en internasjonal bestselger. Debutant Sam Lloyd vokste opp i Hampshire, der han bygde gjemmesteder i skogen. Han er gift, har tre barn og en hund som liker å ule.

"Minneskogen" er mest sett fra de to barnas synsvinkel, som gir særpreg. Elissa er kanskje autist, hun er smart og analyserende, og ser snart kidnappingen som et parti sjakk. Elijah er ikke helt god, det kommer fram underveis. Den tredje som får komme til orde, er politikvinne Mairead. Hun driver seg sjøl hardt, samtidig som hun håper å bære fram et barn, etter mange spontanaborter. Maireads ufødte barn blir et bilde på Elissas desperate situasjon, så lenge det er liv i det ene, er det håp for det andre.

Jeg skulle ønske boken handlet mer om Mairead, fordi hun er en figur det er lett å identifisere seg med. Mye av gleden ved krim er å heie fram detektiven, som kjemper seg fram gjennom umulige odds og til slutt gjennomretter rettferdighet.

De to andre hovedpersonene er ikke gode å bli kloke på. Psykiatri er ofte mest ubehagelig å lese om. Men jeg setter en stjerne i margen på Sam Lloyd, og ser fram til hans neste bok - "The rising tide".