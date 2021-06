Underholdende familiesaga om rase og identitet

BOK: Familiær forviklingsdramatikk i et rasedelt Amerika i siste halvdel av 1900-tallet

Brit Bennett er aktuell på norsk med romanen «Det som forsvinner». Foto: Gyldendal Norsk Forlag

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Brit Bennett: Det som forsvinner. Roman. Oversatt av Vibeke Saugestad. 377 sider. Gyldendal.

Utgangspunktet for denne bestselgende, kritikerroste slektssagaen er enkel: Tvillingene Desiree og Stella Vignes vokser opp i en fattig, svart familie i småbyen Mallard i de amerikanske sørstatene. Faren lynsjes av en hvit mobb, med døtrene som tause, traumatiserte vitner, mora Adele strever for å få endene til å møtes, barna må tidlig slutte skolen og begynne å jobbe i stedet.

Siden begge jentene er født med uvanlig lys hud, ender det med at Stella raskt velger å gli inn i rollen som hvit kvinne med uklar bakgrunn etter at tvillingene i 1954 – som frustrerte, godt sammensveisede 16-åringer – rømmer hjemmefra, skaffer seg ulike jobber og så brått skilles fra hverandre.

Begge gifter seg og får barn. Men mens Desiree etter noen år må flykte fra sin svarte, voldelige advokatektemann, får en kolsvart datter og må tilpasse seg en proletær livsstil igjen, kaprer den skoleflinke, stillferdige sekretæren Stella sin hvite, attraktive, rike, ikke altfor rasistiske sjef og kan nyte en luksustilværelse som hvit, hjemmeværende hustru med oppdrageransvar for en lyshudet datter.

Romanen åpner med at Desiree i 1968 dukker opp igjen i Mallard, da sammen med datteren Jude, «sju-åtte år, svart som bek». Verken Desiree eller mora har hørt fra Stella de siste tretten åra, og det skal vise seg at de tre heller ikke kommer til å treffes igjen før i 1986 da Stella omsider og ganske uventet, i frykt for at familiehemmeligheten hennes skal bli avslørt, besøker Mallard igjen.

Den seksdelte, ukronologisk komponerte familiesagaen som på springende vis rulles opp gjennom stadig nye sceneskifter er for mangfoldig til å kunne belyses i en anmeldelse. Men synsvinkelen er holdt i tredje person, fortellerstemmen framstår som allvitende, de viktigste karakterene er Desiree og Stella samt døtrene deres Jude og Kennedy, kontrastmontasjene blir mange, følelsene presser på, det etiske alvoret er stort, og melodramatikken vaker stadig over en tekst som virker både medrivende og målbevisst nøstet sammen.

For i denne romanen om det rase- og klassedelte USA fra 1950-tallet fram til 1990-åra lærer vi igjen det som tidvis kan virke som en riktig velkjent lekse: Å være svart og fattig er noe annet enn å være hvit og velstående. Her står sannhet mot løgn. Noen hender slår, andre kjærtegner. Kvinner og menn tildeles ulike roller. Mor-datter-konflikter kan være livsødeleggende. Me too-erfaringer er ikke av ny dato. Mens en mørkhudet datter savner, mobbes, er ensom, ressurssterk og drømmer om å bli sett og elsket, lærer søsterens lyse, privilegerte barn ikke hva fattigdom er og blir som ung, ikke spesielt begavet skuespiller kalt «en bortskjemt berte». Her er lykken snart en rufset dusørjeger, snart en sympatisk, transseksuell kjæreste med ambisjoner om å bli fotograf, her fører det å ville etablere seg som «negerfamilie» i et hvitt nabolag til rasistisk trakassering – for bare å nevne noen av de mest sentrale motivisk-tematiske innslagene i en roman som tidvis kan virke overtydelig, uten undertekst, og der den viktigste innsikten må sies å være denne: «Man kan flykte fra en by, men ikke fra blodsbånd.»

Men vil du lære mer om hva et fattig, beksvart løpertalent opplever fram mot medisinstudiet, hvorfor en servitør mister en vinflaske og ødelegger et dyrt gulvteppe, hva som gjør at en matteinteressert, hjemmeværende hustru tar videreutdanning og blir foreleser ved et college, hvorfor overklassejenta ender opp som eiendomsmekler, ikke som utøvende kunstner, hva som utløser bakingen av en påfallende skeiv kake tenkt som forsoningsgave, hvorfor en diamantring skifter eier, hva som er historien bak et gammelt svart-hvitt foto eller hvordan Alzheimers forandrer forholdet mellom mennesker, ja, da bør du lese den forviklingsrike, ledig oversatte familieromanen «Det som forsvinner», et energisk pulserende verk skapt i tradisjonen fra svarte mesterfortellere som James Baldwin, Maya Angelou og Toni Morrison.