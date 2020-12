Ukens anbefalte sanger

På Brusand er sandstranda 7 kilometer lang, så du har god tid til å synge en sang der.

Ragnvald Wernøe og Monica Cecilie Herredsvela hygger seg på Brusand i Hå.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Nå nettopp

Ragnvald Wernøe og Monica Cecilie Herredsvela benytter sjansen til en sang i havkanten, i følge med Lars Ole Bergersen, Kjell Gudmestad, Rune Særheim og produsent Jørgen Manke.

Tekst og musikk er skrevet av Wernøe, leder av Hå kulturskule. I vår kom han med barneplaten «Boller og brus – jazz og blues».

«Hav og himmel (og oss to)» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Hav og himmel (og oss to) – Ragnvald Wernøe & Monica Cecilie Herredsvela

Kem får komma? – JaVel!

Tes cheveux – Juniore

The deeper end – Palace Winter & Jason Lytle

Something has changed – Oscar Lang

Siddharta – Dead Emerson

Hele veien hjem – Øyvind Ryan

Under the moon – Foster the People

James Connelly – Dropkick Murphys

Compersion pt.1 – Arab Strap

If I could only fly – Ciaran Lavery, Joshua Burnside

’Til I get it right – H.C. McEntire

In and out of love – Wilderwater & Andrew Combs

I want 2 b u – The The

When the sun comes up – Greta Morgan

Ashes – Tender Central

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.