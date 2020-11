Arrangementsbransjen kan få 300 millioner kroner til å gjenoppta aktiviteten

Regjeringen vil lage en ordning for arrangementsbransjen på 300 millioner kroner til å gjenoppta aktiviteten når situasjonen tillater det.

Iselin Nybø foreslår en ny ordning for store arrangører. Foto: Geir Olsen / NTB

– Arrangementsbransjen er hardt rammet av koronapandemien, og strenge smitteverntiltak har gjort det umulig å gjennomføre de største arrangementene. Arrangementer og messer som samler de største folkemengdene, har betydelige ringvirkninger for samfunns- og næringsliv. Jeg håper denne ordningen vil stimulere til at flest mulig av disse arrangementene gjennomføres så fort situasjonen tillater det, sier næringsminister Iselin Nybø (V),

Ordningen gjelder for store arrangementer med et forventet publikumsantall på minst 500 personer, og som skulle ha vært avholdt mellom 5. mars og 31. desember i år.

Ordningen skal dekke 60 prosent av faktisk underskudd knyttet til arrangementet. Støtten utbetales som et tilskudd, der 20 prosent av tilskuddet gis med betingelse om at et lignende arrangement avholdes i fremtiden.