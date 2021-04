Ukens anbefalte sanger

«Som nå som nå» er komponert av Bård Halsne og har en tekst av Ingvar Hovland.

Stina Kjelstad og Bård Halsne gir ut en sang sammen. Foto: Atle Dahl

Geir Flatøe Journalist

Mens Bård Halsne er fra Randaberg, er Stina Kjelstad en totning som har slått seg ned i Stavanger. Med seg på sangen har de felespiller Gjertrud Økland, bassist Jens Borge, trommis Jørgen Helliesen og Andreas Onarheim på mandolin.

Halsne har vært aktiv med ulike band og prosjekter i over 20 år, før han for to år siden ga ut sitt første soloalbum «Eg har mitt blod». Kjelstad har tre soloalbum bak seg: «Fading slowly» (2011), «Home» (2018) og «Hillside» (2020).

Her er listen

Som nå som nå – Bård Halsne & Stine Kjelstad

Blomster frå ei grav – Janove

Remember we were lovers – Bobby Gillespie & Jehnny Beth

We never have sex anymore – The Offspring

Go outside – Ratboys

Musikk for trappeoppganger – John Olav Nilsen & Nordsjøen

Good thing – Maple Glider

Revival – Aldous Harding

Head rush – Art d’Ecco

The moon is blue – Future Islands

It’s every season (Whole new mess) – Angel Olsen

I can hear you calling – Going Up North

Blue mountains – Peter Doran & Haley Heynderickx

It doesn’t matter, it’s ok – Minor Majority

Influenser flunsa – Stefan Sundström

Din hand – Hederos & Hellberg

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.