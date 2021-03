Ukens anbefalte sanger

Jonah Thomas Bjerga var med på å starte lokale Capella Records. Nå gir han ut musikken sin nettopp der.

Jonah Thomas Bjerga (24) er daglig leder i Capella Records og førstemann ute på selskapet. Foto: Jan Inge Haga

Geir Flatøe Journalist

Han hadde ikke lyst å reise bort fra Stavanger for å satse på musikk, Jonah Thomas Bjerga. Derfor startet han og andre musikkinteresserte Capella Records – for å sende lokale artister til hitlistene. IDKW er hans egen debut, og den får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

IDKW – Jonahh

Ex Stasi spy – Luke Haines

How can I tell you – Clem Snide & Eef Barzelay

Cookies & cream – Ruen Brothers

Sober – Adult Mom

Thumbs – Lucy Dacus

Babe I’m coming home – Graeme James & Fairlie

Instrument – Valley Maker

Dried up river – The Lone Bellow

Dallas girl – Thomas Csorba

Vi to – Tron Jensen & Rita Eriksen

The desperate kingdom of love – Max Jury & Lily Fenne

Raised by wolves – All the Queen’s Horses

Jellybean – Justin Rutledge

See the sun – Thom Hell

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.