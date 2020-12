Absurd, mørk moralhistorie

Eventyret om Pinocchio framstår først og fremst som en lang skrøne komponert av folk som vil skremme barn til å være lydige. Men den nye filmen om den kjente dukken er også vakker i all sin absurde gru.

Skuespillere: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo. Sjanger: Drama / Familiefilm / Fantasy. Regi: Matteo Garrone. Nasjonalitet: Italia / Frankrike / Storbritannia. Aldersgrense: 6 år.

Hvis du først og fremst forbinder Pinocchio med en voksende nese og den koselige Disney-snutten vi ser på julaften, er det en viss sjanse for at Matteo Garrones nye film vil overraske deg. Carlo Collidis barnebok fra 1883 byr på en rekke triste, voldsomme og absurde scener, hvor en liten gutt laget av magisk tre til stadighet blir lurt opp i stry av folk som vil ham vondt.

Roberto Benigni spiller den fattige, godhjertede Gepetto, som får sitt største ønske oppfylt når han klarer å blåse liv i en dukke han har laget. Men gleden blir kortvarig, for gjennomgangstemaet i eventyret er at det ikke går bra med barn som er ulydige. Siden Pinocchio oppfører seg som en ganske normal gutt helt fra starten, skjærer det seg for ham ganske raskt. Han blir bortført av en skummel dukketeatereier, ranet og forsøkt drept av to kjeltringer, reddet av en vakker fe, for så å bli bortført igjen og forvandlet til et esel. Og så videre. Alt kunne selvsagt vært unngått om han bare gjorde som han fikk beskjed om.

Det er egentlig en ganske trist historie, for den handler om en som ikke har forutsetninger for å ta de riktige valgene, og som derfor til stadighet blir et offer for dårlige menneskers griskhet.

Heldigvis har ikke Garrone gjort noen forsøk på å få historien til å passe inn i vår tid og virkelighet, i stedet har han skapt en magisk verden hvor alle synes det er helt logisk med snakkende kjempesnegler og gutter av tre. Han byr på en lang rekke vakre og stemningsfulle bilder fra den italienske landsbygda, og hovedpersonen/-dukken ser rett og slett ganske imponerende ut. I bunn finner vi en hjertevarm historie om menneskelig godhet som klarer å blomstre selv under de vanskeligste forhold. Samt en betimelig påminnelse om at fattigdom ikke alltid får fram det beste i folk.