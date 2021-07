Kannibalisme og dyresex i forbifarten

BOK: Ei bok om meningsløshet, mord, magi og hvorfor du skal bruke punktum.

Fernanda Melchor vil sjokkere, mest ved å bruke for lange setninger. Foto: New Directions

Steinar Brandslet

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Fernanda Melchor. I orkanens skygge. Roman. 234 sider. Oversatt av Christian Rugstad. Solum Bokvennen.

I Barcelona så jeg en gang ei dame som skjelte ut en fyr i en butikk med en ordstrøm uten ordmellomrom og punktum, som fremdeles holdt det gående etter sikkert ti minutter og som imponerte meg, for jeg visste ikke at det var mulig å la være å puste så lenge, i hvert fall ikke om du ikke er perledykker i Stillehavet eller noe, og denne boka minner meg om episoden, for Fernanda Melchor skriver på samme måten, vel, ikke uten ordmellomrom, men med svært få punktum, og det imiterer sikkert måten mange snakker på, men det gjør boka hennes med oppgitte fattigfolk og ekle rikfolk på landsbygda i Mexico vrien å komme inn i, for stilen står utvilsomt i veien for budskapet, til du blir vant med den etter noen kapitler, litt som når du blir vant med nye briller, og budskapet er kanskje at nær alle folk kan gå under om de ikke har andre veier å gå, for Heksa er død, det ser du på side 10 og jeg røper nær ingenting når jeg sier at her har noen myrdet noen, for boka handler litt om drapet på Heksa som skal ha gjemt unna lass med penger og en diamantring i skuret sitt i åkeren, og som gratis hjalp jentene med å bli kvitt uønskede barn ved hjelp av ekle brygg, men mest handler det om en landsby som er ødelagt av falske løfter, dop og ingen vei ut, og underveis bruker Melchor et språk som kanskje kan støte vekk noen, men neppe mange, for selv om «hore» og «soper» brukes rundt 30 ganger hver i løpet av 234 sider og «svin» rundt 60, er det nå antakelig sånn folk snakker og da må det være greit, og imponerende oversatt, men du går litt trøtt og gjesper når kannibalisme og dyresex utøves i forbifarten, for det virker påklistra selv om det er nesten sant, som når noen vil sjokkere og prøver for hardt, men likevel liker alle andre anmeldere denne boka bedre enn meg, og de har sikkert rett, men ikke når de sammenligner henne med Edgar Allan Poe, for Poe skrev ikke sånn, og jeg skulle nå uansett ha ønsket at Melchor, som utvilsomt er et enormt forfattertalent, kunne sette flere punktum.

... og budskapet er kanskje at nær alle folk kan gå under om de ikke har andre veier å gå ...