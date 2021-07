Det han kan best

Jay Farrar går tilbake til sine alternative countryrøtter.

Son Volt med Jay Farrar i spissen. Foto: Ismael Quintanilla III

Geir Flatøe Journalist

Son Volt: «Electro melodier» (Transmit Sound/Border)

Det er ikke lett å dele lederrollen. I 1994 tålte Jeff Tweedy og Jay Farrar i Uncle Tupelo ikke lenger hverandre, og bandet grunnstøtte. Tweedy dannet Wilco, og Farrar dannet Son Volt.

I fjor ville han markere bandets 25 år, men så kom pandemien. Isteden spilte Farrar og bandet inn 14 sanger der han går tilbake til røttene, understreket av platetittelen med navnet til et par gamle forsterkere.

Mens «Union» i 2019 var et angrep på Trump, er politikken nå neddempet, men ikke forlatt. Where’s the heart from days of old? Where’s the empathy? Where’s the soul, lyder det i fine «Livin’ in the USA».

De åpner friskt med countryrockeren «Reverie», mens «Diamonds and cigarettes» er en nydelig countryballade med Laura Cantrell.

I 1990 var Uncle Tupelo bandet som definerte alt.country- sjangeren, som i dag har utviklet seg til americana. Det er fortsatt hva Son Volt spiller, og denne gang på beste vis.

Beste spor: «Reverie», «Diamonds and cigarettes», «Lucky ones», «Sweet refrain», «Like you».