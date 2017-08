«Thelma» med Eili Harboe fra Stavanger kan bli Norges Oscar-kandidat

Filmene Thelma i regi av Joachim Trier, Fluefangeren i regi av Izer Aliu og Jorunn Myklebust Syversens film Hoggeren, kan alle bli årets norske Oscar-kandidat.

En av disse tre filmene vil i neste uke bli valgt til å representere Norge i konkurransen om Oscar for beste ikke-engelskspråklige film.

«Thelma» er en romantisk overnaturlig thriller om en ung kvinne som i møte med kjærligheten oppdager at hun har skremmende uforklarlige krefter. Filmen har norsk premiere 15. september.

«Fluefangeren» beskrives som et politisk drama som fanger vekst og fall av et diktatur i et klasserom. Fluefangeren ble vist på filmfestivalen i Toronto i 2016, fikk Amandaprisen for beste regi og er den norske kandidaten til Nordisk råds filmpris i 2017. Filmen hadde norsk premiere 21. april.

Mer film AS

Den tredje filmen, «Hoggeren», handler om Anders som vender tilbake til hjembygda etter 20 år i Oslo og flytter inn i småbruket til sine avdøde foreldre. Filmen mottok to Amanda-nominasjoner – for beste mannlige skuespiller og beste mannlige birolle. Den hadde norsk premiere 7. april.

Hvilken av disse filmene som blir den norske Oscar-kandidaten offentliggjøres tirsdag 5. september.