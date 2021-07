«The Crown» og «The Mandalorian» med flest Emmy-nominasjoner

Seriene «The Crown» og «The Mandalorian» har fått 24 Emmy-nominasjoner hver og ligger an til å bli årets store Emmy-vinnere.

Det er duket for enda et suksessår for seriegigantene Netflix, HBO, Disney+ og Amazon Prime på årets 73. Emmy Awards, som går av stabelen i Los Angeles 19 september.

Etter at nominasjonene ble kunngjort tirsdag kveld, ligger Netflix-serien «The Crown», om dronning Elisabeth og det britiske kongehuset, og Star Wars-serien «The Mandalorian» fra Disney+, an til å bli årets store vinnere. De fikk 24 nominasjoner hver.

Emmy-statuettene deles hvert år ut til de beste TV-produksjonene, og de siste årene har det vært en tvekamp mellom Netflix og HBO.

Det fortsetter også i år, hvor HBO så langt leder kappløpet med totalt 130 nominasjoner, tett etterfulgt av Netflix med 129, og nykommeren Disney+ med totalt 71 nominasjoner.

Olivia Colman og Emma Corrin fra «The Crown» er begge nominert til beste kvinnelige hovedrolle for sine presentasjoner som Queen Elisabeth og Princess Diana.