Vel mykje av det gode

Underhaldande, men masete om dei talemåtane som tar knekken på vit og forstand.

Atle Berge er frå Hjelmtveit i Nordhordland. Han er utdanna journalist og arbeider til dagleg som forfattarkonsulent for Norsk Forfattersentrum.

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Atle Berge: «Diskursteori for barn og fulle folk». Roman. 240 sider. Samlaget.

Utgangspunktet for årets roman av Atle Berge (1980, debut 2010) er enkelt: Arne Fjørtoft er jordmor og gift med Hulda. Ho er biblioteksjef. Saman har dei to vaksne barn og ein ungdomsson som framleis bur heime. Arne er eigentleg, som det heiter, nøgd med livet, for han er flink i jobben, glad i kona og avkommet.

Han har det fint så lenge han kan få halda på med sitt, som er å reisa på Brann-kampar, forsømma hagen, treffa folk og elles slenga litt med leppa, hygga seg i heimen. Han skal ikkje slåst med nokon.

Det er nok derfor han er forbigått på jobben også, der den nye avdelingsleiaren er ei mykje yngre og mykje meir uerfaren kvinne, men som innanfor dagens system har avansert i tråd med dei siste tiders nøkkelverdiar. Dei kan uttrykkjast med ei rad signalord, som «konkurrera, produsera, konsumera og kommunisera» – det siste med pasientane, som er «kundar» og derfor må kundebehandlast, alt saman i eit samfunn der folk i det store og heile helst ikkje skal uroast med tankar og vereformer på tvers.

Då blir Arne og kona nesten som akterutseilte hippiar å rekna, ein generasjon og to etter at dei såkalla hippiane stod for ungdomsopprør og rock ’n’ roll. Det er Arne som sjølv fortel romanens historie og historier, frå fødestova og avdelingsleiarens paranoid krenka oppleving av at han vil bryte henne ned (som ho kallar det), til nabolaget og kjenningars (etter kvart endra) forhold til han og familien, ein arbeidar som seier opp jobben og flyttar inn i hagen hans, vidare til ein gründer som ser fortenestepotensialet i Arne og familien sin kontrære livsstil.

Det er alt saman opphav til mange artige episodar og forteljingar, i det som tittelen kallar ein «Diskursteori for barn og fulle folk». Men teori er her ikkje mykje av, bare mykje hei-og-hå-moro for vaksne som heller ikkje kan eller vil slutta seg til den gjeldande samfunnsdiskursen der honnorørda er konkurrera, kundar, konsumera osv. osv. Det er alt saman halda i eit endefram og kvardagsleg språk, men tyngd av peikefingarordet «diskurs», som ved å gjentakast nærmast på kvar side slår bein under romanen sin eigen diskurs og blir mas.

Så forskjellige dei elles er, er årets roman i nær slekt med Berges førre roman, «Puslingar», som mellom anna også handlar om folks motvilje mot å sjå kva dei er med på – den gongen etter «Alexander Kielland»-ulukka.